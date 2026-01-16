ccr amână din nou decizia privind pensiile magistraților

Curtea Constituțională a României a anunțat amânarea pronunțării asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților, noua dată fiind 11 februarie.

Potrivit unui comunicat al CCR, amânarea a fost motivată de „cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026 (expertiză contabilă extrajudiciară pro causa), precum și a unor prevederi legale incidente (art. 211 alin. (6) din Legea nr. 303/2022)”. Decizia a fost luată în temeiul art. 57 și art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992.

Potrivit Mediafax, aceasta a fost a patra ședință a CCR privind pensiile speciale ale magistraților. Ședința precedentă, din 29 decembrie 2025, s-a încheiat fără decizie din cauza lipsei cvorumului, fiind prezenți doar cinci din cei nouă judecători. O altă ședință programată pentru 28 decembrie a fost amânată pentru 29 decembrie.

Sesizarea a ajuns la CCR după ce premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru a doua variantă a proiectului de lege. Judecătorii Înaltei Curți au contestat actul normativ, argumentând că noile reglementări afectează independența justiției și conduc, în practică, la desființarea pensiei de serviciu pentru magistrați. Decizia a fost adoptată cu votul unanim al celor 102 judecători prezenți.

Prima formă a legii fusese respinsă de CCR pe 20 octombrie 2025, din cauza lipsei avizului Consiliului Superior al Magistraturii

Proiectul aflat acum în analiză prevede modificarea modului de calcul al pensiei: aceasta ar urma să reprezinte 55% din media indemnizațiilor brute din ultimii cinci ani de activitate, cu un plafon de maximum 70% din ultima indemnizație netă. Totodată, se propune majorarea vechimii minime necesare pentru pensionare de la 25 la 35 de ani și creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani.

Aplicarea noilor reguli va fi etapizată pe o perioadă de tranziție de 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026. Astfel, vârsta de pensionare va crește treptat, câte un an pe an, urmând ca în 2042 magistrații să se poată pensiona la 65 de ani.