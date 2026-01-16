cine este medieșeanul prădat de hoți: antonio oferă 1 milion euro recompensă: „v-ați jucat cu focul” / video 

Un furt de zile mari a avut loc, noaptea trecută, într-o locuință din Mediaș. Hoții au furat un seif în care se aflau bijuterii, aur și 1 milion de euro. Proprietarul păgubit spune că oferă o recompensă colosală celui care îi poate oferi informații despre făptaș. De asemenea, el lansează amenințări la adresa hoțului.

În cursul nopții, în jurul orei 03:10, prin apel 112, Centrul Operațional al IPJ Sibiu a fost sesizat de către un bărbat domiciliat în municipiul Mediaș, cu privire la faptul că autori necunoscuți ar fi pătruns în locuința sa, de unde ar fi sustras un seif. Oamenii legii desfășoară activități complexe, vineri dimineață, la fața locului, pentru a pune cap la cap toate detaliile în vederea prinderii hoților.

Proprietarul locuinței prădate a declarat că în interiorul seifului se aflau bijuterii și bani, respectiv aur (aproximativ 700 grame), precum și 1.000.000 euro.

Recompensă de un milion euro: „Te caut și în gaură de șarpe”

Medieșeanul păgubit se numește Antonio Blijenberg, iar în dimineața zilei de vineri a intrat LIVE pe Facebook pentru a povesti ce i s-a întâmplat. El își roagă prietenii de pe rețelele de socializare să îl contacteze dacă cunosc informații despre furt. De asemenea, spune că va oferi o recompensă colosală celui care îl va aduce pe hoț la el.

„N-am cuvinte să spun… O rugăminte am la toată lumea, nu știu care a făcut-o, să te gândești că te găsesc. Deci ce bani au fost în seiful ăla, au fost puțini. Eu plătesc 1 milion la persoana care va aduce persoana care mi-a spart casa. Deci așa să vă gândiți, care ați făcut-o, să știți că pe urmele voastre o să fie oameni mari. Nu mai vorbim de aici, că vorbim din alte părți. Care știți ceva și ați văzut pe Blajului în Mediaș vă rog să îmi dați răspuns în privat”, a spus Antonio Blijenberg.

Proprietarul seifului: „Nu ai știut că sunt camere. O să fie foarte rău”

Bărbatul păgubit spune că are camere în apartament, iar hoțul a fost surprins în fapt. El lansează amenințări la adresa făptașului și spune că are termen 24 de ore să îl contacteze, altfel „va fi foarte, foarte rău”.

„Ciuda și invidia voastră că eu am bani și voi nu, mi-ați spart casa, mi-ați spart apartamentul. Gândiți-vă bine care ați fost, (…) că v-ați jucat cu focul. Care mă știe, știe că sunt nebun. Nu e vorba de bani, e vorba de niște documente și de un inel. Inelul e 60.000. Documentele valorează mult. Ai termen 24 de ore, mă suni, vorbim în privat, fă-ți cont fals sau altceva și mă suni cu contul ăla. Dacă nu ai timp în 24 de ore, care ai făcut asta, eu te găsesc, îți promit. Să ții minte un singur lucru, aici unde e, sunt camere. Nu ai știut de ele. Dacă o să fie rău, o să fie foarte, foarte rău, nu o să te salveze nimeni. Eu am plătit deja, mai plătesc un milion să te caute și în gaură de șarpe”, a mai spus acesta.

