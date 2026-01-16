dascălii sibieni se pregătesc de grevă: “este o variantă extremă”

Profesorii și angajații din Învățământ sunt consultați, prin intermediul unui chestionar, dacă sunt dispuși să participe la proteste de stradă, atât la nivel local, cât și la nivel național. Leonard Stancu, președintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar (SIP) Sibiu, susține că nu este exclusă declanșarea unei greve a cadrelor didactice din județ.

Nemulțumirile dascălilor au apărut în urma modificărilor legislative intrate în vigoare din toamna anului trecut. Norma didactică de predare a crescut, în medie, cu două ore, ca urmare a aplicării Legii nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Printre alte măsuri contestate de cadrele didactice se numără: mărirea numărului de elevi în clasă, scăderea tarifului pentru plata cu ora și comasarea unităților de învățământ. Aceste decizii au generat nemulțumiri atât în Sibiu, cât și la nivel național.

Potrivit documentului transmis în școli, chestionarul poate fi completat până la data de 28 ianuarie 2026 și are un rol consultativ. „Chestionarul este o explorare a opțiunilor colegilor noștri legate de formele de protest. Este un chestionar cu întrebări tip evantai, iar după centralizarea datelor se vor contura acțiunile pe care colegii le consideră dezirabile. În funcție de acestea, vom face pașii următori”, a declarat Leonard Stancu.

Liderul sindical subliniază că orice formă de protest de amploare sau o eventuală grevă presupune asumare individuală, cu nume și prenume. „Primul pas este acest chestionar, care are caracter explorator. Până la sfârșitul lunii ianuarie vom ști foarte clar ce își doresc colegii. În funcție de rezultatele sondajului și de ponderea respondenților pentru un tip de acțiune sau altul, vom trece la următorii pași. Greva este o variantă extremă aflată în discuție. Data nu este stabilită. Este posibil să se ajungă la grevă, dar deocamdată așteptăm să vedem ce reiese din chestionare”, a mai precizat președintele SIP Sibiu.