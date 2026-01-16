ger de crapă pietrele în românia: temperaturile scad până la minus 19 grade

Meteorologii avertizează că în perioada 16 – 21 ianuarie 2026, România va fi traversată de un val de vreme deosebit de rece.

În această perioadă, vor fi înregistrate temperaturi foarte scăzute, ger accentuat și precipitații mixte.

Vineri și sâmbătă – 16-17 ianuarie

Ger accentuat noaptea și dimineața, temperaturi minime între -18 și -8 grade.

În nordul și centrul Moldovei, gerul va persista și pe parcursul zilei, cu maxime între -14 și -10 grade.

Precipitații mixte: ploi în Banat și local în Crișana, mixte în Carpații Occidentali și Transilvania, iar în Oltenia și părți din Muntenia se vor înregistra mai ales ninsori. Se pot forma polei și ghețuș.

Vânt puternic în sudul Banatului, zonele montane și regiunile sud-estice, cu viteze de 40–60 km/h.

Cod galben – 16 ianuarie, 10:00 – 20:00

Nordul și estul Moldovei: temperaturi foarte scăzute, ger local persistent, maxime între -12 și -10 grade.

Noaptea de 16 spre 17 ianuarie – interval geros

Zone afectate: Moldova, Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și local în Maramureș.

Temperaturile minime vor fi între -19 și -10 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei.

17 ianuarie – interval diurn