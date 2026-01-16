Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță care schimbă modul în care sunt avizate documentațiile de urbanism și lucrările de construcții, atât publice, cât și private.

Scopul este eliminarea blocajelor administrative, comunicarea tuturor avizelor exclusiv electronic și respectarea strictă a termenelor. Măsurile vin în contextul întârzierilor mari la proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și al riscului pierderii fondurilor europene.

De ce era nevoie de o nouă ordonanță

Potrivit Digi24, anul trecut, Executivul adoptase deja reguli care stabileau termene clare pentru emiterea avizelor și introduceau principiul avizului tacit: dacă o instituție nu răspundea la timp, avizul era considerat acordat automat. În practică însă, aceste reguli nu au fost respectate de toate instituțiile.

Beneficiarii și proiectanții au semnalat taxe neprevăzute, cerințe suplimentare sau refuzuri de primire a dosarelor invocând proceduri interne sau lipsa de personal. Aceste întârzieri au afectat proiectele de infrastructură, locuințe și rețele de utilități.

Noua ordonanță urmărește eliminarea acestor practici și impunerea unei discipline procedurale clare, astfel încât procedurile să fie aceleași pentru toate autoritățile și beneficiarii să poată urmări transparent stadiul dosarului lor.

Ce prevede proiectul

1. Comunicarea electronică a avizelor

Toate solicitările, avizele, acordurile sau respingerile trebuie transmise exclusiv online, în ziua emiterii. Beneficiarul va ști imediat dacă i se cer clarificări, dacă avizul a fost emis sau dacă documentația a fost respinsă.

2. Nicio limitare a dosarelor depuse

Instituțiile nu mai pot limita numărul de documentații primite. Refuzul de primire este permis doar în cazuri tehnice, precum lipsa documentelor obligatorii sau fișiere ilizibile.

3. Avizele nu mai pot fi cerute „în lanț”

Ordonanța stabilește că avizele trebuie solicitate concomitent, nu succesiv, eliminând blocajele artificiale. Corelarea observațiilor rămâne responsabilitatea proiectantului și a beneficiarului.

4. Gratuitate pentru avizele publice

Investițiile finanțate din fonduri publice nu mai pot fi taxate pentru analiza documentațiilor. În cazul proiectelor private, nu se mai pot percepe taxe repetate pentru aceeași documentație.

5. Prioritate pentru proiectele PNRR

Documentațiile pentru proiectele finanțate prin PNRR vor fi analizate cu prioritate. Nerespectarea termenelor activează procedura avizului tacit.

6. Sancțiuni clare

Ordonanța prevede amenzi de până la 30.000 de lei pentru instituțiile care resping nejustificat dosarele sau limitează accesul la procedurile de avizare. Sancțiunile vor fi aplicate de Inspectoratul de Stat în Construcții.

Proiectul se află în dezbatere publică și poate fi modificat până la adoptarea finală și publicarea în Monitorul Oficial.

FOTO ARHIVĂ