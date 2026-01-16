încă un deces în județul sibiu din cauza gripei: femeia nu era vaccinată

Județul Sibiu înregistrează un nou deces provocat de gripă. Este al treilea din sezonul gripal 2025-2026.

Victima este o persoană în vârstă de 64 de ani, din Șeica Mare, fiind nevaccinată antigripal și cu afecțiuni medicale multiple. Aceasta a fost internată inițial la Spitalul de Pneumoftiziologie, iar ulterior transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, unde, din păcate, a decedat în ciuda eforturilor medicilor.

CITEȘTE ȘI: Val de viroze la Sibiu după sărbători: peste 1.000 de cazuri într-o singură săptămână

“La nivelul județului Sibiu s-a înregistrat un nou deces cauzat de gripă, la o femeie în vârstă de 64 de ani, din Șeicaru Mare, navaccinată antigripal, cu multiple comorbidități. Femeia a fost internată inițial în Spitalul de Pneumoftiziologie, iar după agravarea stării, a fost transferată în Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, unde a și decedat în scurt timp, în ciuda eforturilor depuse de medici pentru a o salva. Este cel de-al treilea deces cauzat de gripă în județul Sibiu, în sezonul gripal 2025-2026.” transmite DSP Sibiu