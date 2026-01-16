Oamenii legii fac cercetări complexe la Mediaș, după ce o persoană a sesizat că hoții i-au prădat locuința. Aceștia au furat un seif din casa lui, în care se aflau 700 de grame de aur, bijuterii și un milion de euro.

O echipă complexă de polițiști, coordonată de șeful Serviciului de Investigații Criminale Sibiu, efectuează activități specifice de cercetare la Mediaș, acolo unde a fost sesizat un furt de proporții dintr-o locuință.

„În cursul nopții, în jurul orei 03:10, prin apel 112, Centrul Operațional al IPJ Sibiu a fost sesizat de către un bărbat domiciliat în municipiul Mediaș, cu privire la faptul că autori necunoscuți ar fi pătruns în locuința sa, de unde ar fi sustras un seif. Apelantul a declarat că în interiorul seifului se aflau bijuterii și bani, respectiv aur (aproximativ 700 grame), bijuterii, precum și 1.000.000 euro”, informează Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Revenim cu informații.