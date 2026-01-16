lovemed service: mentenanță, revizii și reparații echipamente stomatologice și de sterilizare în sibiu

Fondată în județul Mureș ca afacere de familie, LoveMed Service a devenit în cei peste 8 ani de activitate un reper în domeniul service-ului pentru echipamente stomatologice. Cu profesionalism, promptitudine și atenție la detalii, compania oferă astăzi suport tehnic autorizat pentru cabinete și clinici din întreaga țară. Echipa LoveMed este aproape de profesioniștii din Sibiu, prin punctul de lucru dedicat, gata să răspundă rapid tuturor solicitărilor locale.

Siguranța pacienților începe cu echipamente care funcționează impecabil

Continuitatea actului medical depinde în mare măsură de buna funcționare a aparaturii stomatologice și a echipamentelor de sterilizare. În spatele fiecărui cabinet care funcționează fără întreruperi se află un partener tehnic specializat, iar LoveMed Service este aici pentru a garanta acest lucru.

Compania asigură servicii complete pentru:

unituri stomatologice;

autoclave și echipamente de sterilizare;

compresoare și sisteme auxiliare;

alte dispozitive medicale utilizate în cabinetele stomatologice.

Colaborarea strânsă cu distribuitori precum Dentstore, Dentotal, Dentex Trading, Tehnodent Poka permite intervenții eficiente pe echipamente de la diverși producători, respectând cu rigurozitate specificațiile tehnice impuse de fiecare brand.

Echipă tehnică instruită și autorizată

LoveMed Service se mândrește cu o echipă tehnică formată din angajați specializați, nu colaboratori ocazionali. Tehnicienii participă periodic la instruiri și cursuri organizate de producători, atât în România, cât și în străinătate, pentru a fi la curent cu funcționarea și întreținerea autoclavelor, service-ul uniturilor stomatologice, mentenanța compresoarelor și noile tehnologii și cerințe de siguranță.

Acest nivel ridicat de pregătire garantează intervenții corecte, conform standardelor producătorilor și normelor legale, reducând riscul defecțiunilor și prelungind durata de viață a echipamentelor.

Autorizări care inspiră încredere

LoveMed Service deține:

autorizare ANMDMR (Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale);

autorizare ISCIR pentru echipamentele ce intră sub incidența acestei autorități;

certificare ISO 9001 – standard internațional de calitate.

Aceste autorizări nu sunt simple formalități, ci garanția faptului că lucrările efectuate, documentația emisă și procedurile urmate sunt conforme cu cerințele legale și pot fi prezentate fără probleme în cazul controalelor DSP sau altor instituții abilitate.

Servicii complete pentru cabinetele din Sibiu

Punctul de lucru din Sibiu oferă mentenanță preventivă și programată, revizii periodice obligatorii, reparații rapide și eficiente, documentație completă pentru echipamentele de sterilizare și aparatura medicală. În plus, LoveMed Service sprijină cabinetele și în instruirea personalului privind utilizarea corectă a echipamentelor, oferind rapoarte anuale care asigură siguranța pacienților și respectarea normelor legale.

LoveMed Service deservește cabinete și clinici stomatologice din 4 județe, respectiv Sibiu, Mureș, Cluj și Alba. Pentru clienții din județul Sibiu, LoveMed oferă intervenții rapide la fața locului, diagnostic precis și soluții tehnice adaptate fiecărui tip de echipament. În așa fel, activitatea cabinetelor este menținută fără întreruperi.

Pentru cabinetele stomatologice din Sibiu, colaborarea cu LoveMed Service înseamnă siguranța că echipamentele funcționează corect, intervențiile tehnice sunt rapide și documentația completă. Experiența de peste 6 ani, autorizările legale și echipa tehnică instruită continuu transformă fiecare parteneriat într-un avantaj real, pentru medici și pacienți deopotrivă. Mai multe informații despre serviciile LoveMed Service sunt disponibile pe LoveMed.ro și pe paginile de Facebook și Instagram. Detalii suplimentare găsiți și la numărul de telefon: +40 773 358 028. De asemenea, pentru Sibiu, aveți la dispoziție următorul contact tehnic: Surdu Petru, Tel: +40 773 357 870, e-mail: petru.surdu@lovemed.ro.