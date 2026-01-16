Tursib anunță că, în data de 16 ianuarie 2026, între 13:30 și 15:00, se vor efectua lucrări pe strada Macaralei.
În această perioadă, autobuzele liniilor 8, 14, 17 și 18 vor circula deviat, după următorul traseu:
Capăt de linie – str. Principatele Unite – str. Otelarilor – dreapta pe str. Mașiniștilor – stânga pe str. Ivan Sergheievici Turghenev – stânga pe str. Lazaret – giratoriu Libra – … – Capăt de linie.
Ca urmare a devierii, autobuzele nu vor mai opri la stația Lazaret 1.
Ultima oră
- Senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu cere schimbarea legii psihologilor: „Proiectul necesită revizuire substanțială” / video acum 10 minute
- Topul școlilor și liceelor cu cei mai mulți repetenți – Dumbrăveniul e ”campion”: ”Cei mai mulți sunt din cauza absențelor” acum 13 minute
- Rudele unei minore de 15 ani dată dispărută din Brateiu susțin că ar fi fost răpită acum 17 minute
- Modificări pe 4 linii Tursib din cauza unor lucrări pe strada Macaralei acum 2 ore
- Alpiniștii intervin la Stadionul Municipal Sibiu pentru îndepărtarea zăpezii. Strada Octavian Goga rămâne închisă acum 2 ore