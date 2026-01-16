modificări pe 4 linii tursib din cauza unor lucrări pe strada macaralei

Tursib anunță că, în data de 16 ianuarie 2026, între 13:30 și 15:00, se vor efectua lucrări pe strada Macaralei.

În această perioadă, autobuzele liniilor 8, 14, 17 și 18 vor circula deviat, după următorul traseu:

Capăt de linie – str. Principatele Unite – str. Otelarilor – dreapta pe str. Mașiniștilor – stânga pe str. Ivan Sergheievici Turghenev – stânga pe str. Lazaret – giratoriu Libra – … – Capăt de linie.

Ca urmare a devierii, autobuzele nu vor mai opri la stația Lazaret 1.