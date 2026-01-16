csu bate rapidul după un meci dramatic: sibiul a dat lovitura pe final / video

CSU Sibiu a reușit să câștige vineri în Capitală, 88-87 cu Rapid, după o nouă revenire spectaculoasă în ultimul sfert.

Sibienii au mers în Capitală fără Adamovic, după ce bosnaicul s-a accidentat din nou, suferind o ruptură musculară. Adamovic a stat mai mult accidentat la echipa sibiană decât pe teren.

Rapid a fost în control în primul sfert și conducea cu 29-21 după primele 10 minute. Smith reușește faza meciului în al doilea sfert, cu un dunk superb și sibienii s-au apropiat la patru puncte. Feroviarii s-au distanțat din nou și au avut 54-42 la pauza mare.

Echipa lui Dan Fleșeriu a început bine al treilea sfert și a redus din diferență, reușind un parțial de 12-2. Rapid și-a revenit imediat și s-a distanțat din nou pe tabelă. Sibienii au câștigat la limită acest sfert, 29-28, dar aveau -11 pe tabelă înainte de ultimul sfert.

Tripla lui Roschnafsky decide punctele

Blidaru a animat ofensiva Sibiului în ultimul sfert și ardelenii au egalat, 87 – 87 în minutul 34. CSU a sperat din nou într-o revenire miraculoasă ca în meciul precedent, de la Sibiu, cu aregeșenii.

Sibienii au revenit în ultimul minut, la 95-93 King primește două libere și egalează, cu 38 de secunde înainte de final. Penn duce din nou Rapidul în avantaj, cu 23 de secunde înainte de sirenă.

Roschnafsky reușește tripla cu 13 secunde înainte de final și CSU trece în avantaj. Rapid nu a concretizat ultimul atac și CSU se impune dramatic, cu 87-88.

Cu un bilanț de 7-9, CSU urcă pe locul 10 și pare că revine în lupta pentru play-off, acolo unde ajung primele șapte clasate.