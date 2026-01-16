o călugăriță a lăsat mai multe străzi din sibiu în beznă: pagubă de zeci de mii lei

O călugăriță a ajuns în fața Instanței după ce, în vara anului 2023, a creat o pagubă de peste 38.000 de lei Primăriei municipiului Sibiu și companiei RCS&RDS. Aceasta a lăsat în beznă mai multe străzi după ce a tăiat zeci de cabluri ce alimentau cu energie electrică stâlpii de iluminat public.

Cabluri tăiate de o măicuță

Potrivit probatoriului administrat, în perioada 13 august – 5 septembrie 2023, femeia, îmbrăcată cu haine monahale de culoare neagră și însoțită de copilul ei minor, a distrus cu ajutorul unui clește mai multe componente ale sistemului de iluminat public din Sibiu, prin secționarea coloanelor de alimentare cu energie electrică a aparatelor de iluminat de la 56 de stâlpi. Faptele sale au condus la un prejudiciu de 38.690 lei, cauzat atât Primăriei, cât și societății RCS&RDS. Pe lângă cablurile de la stâlpii de iluminat, ea a tăiat și alte cabluri de la rețeaua de fibră optică.

Stâlpii afectați erau situați pe străzi precum Bulevardul Corneliu Coposu, Bastionului, Semaforului, Muncel și Gorăslău.

În acea perioadă, Poliția Locală Sibiu a descoperit de mai multe ori distrugeri la coloanele de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat de pe stâlpii stradali. Cu ocazia vizionării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, a fost observată în fapt măicuța. De altfel, au existat sesizări și din partea mai multor sibieni care au rămas fără serviciile de telecomunicații ca urmare a faptelor de distrugere ale femeii. „(…) au observat că acele cabluri, care deserveau serviciile de internet, televiziune și telefonie au fost secționate”, potrivit rejust.ro.

A recunoscut tot. Suferă de „tulburare delirantă de tip mistic”

În cadrul audierilor, femeia, îmbrăcată în straie de măicuță, a recunoscut toate faptele, dar a menționat că nu are bani să achite valoarea prejudiciului. Ea a mai precizat că este de acord să presteze muncă în folosul comunității.

Instanța, trecând prin propriul filtru de analiză mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale, a constatat că, deși femeia a distrus acele componente, fapta prevăzută de legea penală nu îi este imputabilă. Mai exact, conform raportului de expertiză medico-legală psihiatrică întocmit de Serviciu de Medicină Legală în 1 iulie 2025, „inculpata avea discernământul abolit în perioada comiterii faptei, aceasta fiind diagnosticată cu tulburare delirantă de tip mistic, aflându-se în prezent sub măsura tratamentului medical”, astfel că nu poate fi trasă la răspundere.

Femeia a fost achitată pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere în formă continuată și a fost obligată să ia tratament medical până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. Ea nu va fi trasă la răspundere nici în planul răspunderii civile delictuală, astfel că nu va achita daunele materiale Primăriei, de 33.248,91 lei, și firmei RCS&RDS, de 5.442 lei.