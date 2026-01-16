operațiune „releu” pe valea oltului: peste 100 de amenzi și zeci de vitezomani trași pe dreapta / video foto

Polițiștii rutieri din Sibiu au desfășurat, în cursul zilei de astăzi0, 16 ianuarie, o amplă acțiune de control în sistem integrat de tip „RELEU”, pe DN7 Valea Oltului.

Activitatea s-a derulat pe parcursul a patru ore și a fost realizată în colaborare cu structurile rutiere din județele limitrofe.

Principalul obiectiv al demersului a fost reducerea riscului rutier, polițiștii vizând principalele cauze generatoare de accidente grave: depășirea limitei legale de viteză, depășirile neregulamentare, neacordarea de prioritate, precum și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

În urma controalelor efectuate în județul Sibiu, au fost aplicate 107 sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 25 au fost pentru depășirea vitezei legale, 9 pentru neportul centurii de siguranță și una pentru depășire neregulamentară. Alte 63 de sancțiuni au vizat defecțiuni tehnice ale autovehiculelor și nerespectarea timpilor de conducere și odihnă.

Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut un permis de conducere în vederea suspendării, pentru depășire neregulamentară, și au retras cinci certificate de înmatriculare, până la remedierea deficiențelor constatate.

Din punct de vedere tehnic, cu sprijinul Registrului Auto Român, au fost verificate 20 de autovehicule. Totodată, au fost efectuate peste 78 de testări pentru depistarea consumului de alcool și două teste pentru identificarea consumului de substanțe psihoactive.

Reprezentanții poliției le reamintesc participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație și a regimului legal de viteză.