principalele obiective ale primăriei municipiul mediaș pentru anul 2026

Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a transmis un mesaj locuitorilor orașului, prezentând principalele proiecte ale Primăriei pentru acest an.

Principalele obiective anunțate de primarul Gheorghe Roman pentru 2026 includ finalizarea lucrărilor de modernizare a rețelelor de apă și canalizare, demararea lucrărilor pentru Varianta ocolitoare a municipiului Mediaș pe DN 14, finalizarea proiectelor educaționale și a lucrărilor la unitățile școlare și grădinițe, precum și implementarea unor investiții publice importante, precum amenajarea zonei de promenadă pe malul Târnavei, dotarea cu aparatură medicală a cabinetelor Policlinicii, modernizarea iluminatului public prin trecerea la LED-uri și amenajarea sediului SC Meditur. De asemenea, primarul promite continuarea sprijinului pentru persoanele în vârstă, elevi și performanța în educație și sport.

Mesajul primarului Gheorghe Roman

„Dragi medieșeni,

Anul 2026, din punctul meu de vedere, este un an care se anunță a fi greu, dar care pentru noi, medieșenii, poate să însemne foarte mult.

Estimările mele sunt că, după ani în care s-a vorbit foarte mult și nu s-a făcut mare lucru, în prima jumătate a acestui an, vom anunța câștigătorul celui mai mare și mai așteptat proiect al orașului, și anume ,,Varianta ocolitoare a municipiului Mediaș, pe DN 14ˮ. În cazul în care posibilele contestații nu vor dura foarte mult, spre finalul anului, ar putea să aibă loc organizarea de șantier și începerea lucrărilor.

Un alt obiectiv important este acela de a încheia lucrările de modernizare a rețelelor de apă și de canalizare, un proiect extrem de util, dar care a creat mult disconfort. În 2026 vor fi finalizate aceste lucrări și se va pune accentul pe lucrările de refacere a sistemului rutier, astfel încât noi toți să beneficiem de condiții de trafic mult îmbunătățite și rețele de utilități moderne.

În anul 2025, s-a derulat un important proiect pentru toate unitățile de învățământ din Mediaș și anume ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Mediaș, Județul Sibiuˮ, proiect ce va fi finalizat la începutul acestui an și prin care sunt asigurate cele mai bune și mai moderne condiții pentru desfășurarea actului educațional. De asemenea, ne propunem să finalizăm lucrările la Corpul E de la fosta Aviație, la Școala Generală nr. 4 și la Grădința din Ighiș.

Tot pe parcursul acestui an, avem ca obiectiv semnarea contractului de lucrări pentru fosta Casă a Armatei și a contractelor de finanțare pe fonduri europene și de la bugetul local pentru:

– amenajarea unei zone de promenadă pe malul Târnavei;

– dotarea cu aparatură medicală a cabinetelor de specialitate din Policlinică;

– amenajarea noului sediu al SC Meditur în zona Aviației;

– înlocuirea lămpilor stradale existente cu leduri ceea ce presupune un consum redus de energie.

Voi susține și în acest an acordarea de facilități atât pentru persoanele în vârstă, cât și pentru elevi dar și premierea performanței la învățătură și în sport.

Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul și încrederea acordate și vă asigur că împreună cu colegii mei din Primăria Mediaș, vom face tot ce ține de noi pentru realizarea obiectivelor propuse extrem de importante pentru modernizarea orașului nostru.” transmite primarul Mediașului, Gheorghe Roman