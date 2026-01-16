razie în trafic, în județ: 132 de amenzi în 24 de ore, iar 4 șoferi au rămas fără permis

În ultimele 24 de ore, polițiștii rutieri au fost prezenți pe principalele artere de circulație din județ, acționând pentru prevenirea cauzelor generatoare de accidente rutiere și pentru creșterea siguranței rutiere

În urma verificărilor efectuate, au fost constatate 132 de contravenții, pentru care s-au aplicat sancțiuni conform legislației în vigoare. De asemenea, au fost reținute patru permise de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pe drumurile publice: unul pentru efectuarea unei depășiri neregulamentare și trei pentru neprezentarea la unitatea de poliție competentă în termen de 24 de ore pentru declararea unui eveniment rutier.

Recomandări pentru o deplasare în siguranță:

Conducătorilor auto le recomandăm să circule cu viteză redusă, să mărească distanța între autovehicule și să se asigure foarte bine înaintea oricărei manevre de schimbare a direcției de mers.

Reamintim că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante.

În condiţiile unui trafic aglomerat, precipitaţiile pot determina apariţia unor blocaje rutiere temporare. Păstraţi-vă calmul, nu uitaţi de politeţea rutieră şi nu blocaţi intersecţiile.

Dacă traficul rutier se va întrerupe din cauza ninsorii, scoateți autovehiculele în afara părţii carosabile, pentru a permite utilajelor de deszăpezire să intervină.

Rugăm conducătorii auto începători să evite, pe cât posibil, conducerea autovehiculului în condiţii de ninsoare și/sau drum alunecos, pe timp de noapte sau pe distanțe mari, dată fiind experiența redusă şi riscul implicării în evenimente rutiere nedorite.

Nu în ultimul rând, pietonilor le recomandăm să-şi sporească atenţia, să nu circule pe partea carosabilă, mai ales după lăsarea întunericului şi în condiţii de vizibilitate redusă, și să se asigure temeinic înaintea traversării drumurilor.