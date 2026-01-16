românia se încălzește accelerat: 2025, al patrulea cel mai cald an înregistrat

Anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald an înregistrat în România din 1901 până în prezent, cu temperaturi record, episoade severe de caniculă și secetă și o frecvență tot mai mare a fenomenelor meteorologice extreme.

Județul Sibiu s-a aflat printre regiunile afectate de valurile de căldură și seceta prelungită, înregistrând abateri termice semnificative față de media multianuală.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperatura medie anuală în România în 2025 a fost de 11,95 °C, cu o abatere pozitivă de 1,22 °C față de media climatologică 1991–2020. Intervalul 2012–2025 reprezintă cel mai călduros șir de 14 ani consecutivi din istoria măsurătorilor meteorologice realizate în România, iar județul Sibiu s-a înscris în tendința națională, cu lunile de vară deosebit de calde și secetoase.

Anul trecut a înregistrat abateri termice pozitive în nouă luni, iar toate lunile de iarnă au avut deviații de peste 3 °C. Cea mai mare abatere s-a înregistrat în ianuarie (+3,9 °C), urmată de martie (+3,8 °C), noiembrie (+3,2 °C) și decembrie (+3,0 °C).

Vara anului 2025 a fost extrem de fierbinte: în iulie au fost emise șase avertizări de cod roșu pentru caniculă, cea mai călduroasă zi fiind 26 iulie.

Seceta a fost un alt fenomen marcant: șapte luni au fost secetoase, iar iunie 2025 a devenit cea mai secetoasă lună iunie din istorie, cu doar 18,9 mm precipitații, față de media de 90,5 mm. În întreaga vară, cantitatea medie de precipitații a fost de 143,8 mm, Dobrogea fiind cea mai afectată regiune, cu doar 34,3 mm.

Pe de altă parte, unele regiuni au înregistrat precipitații peste media multianuală. În mai 2025 s-au înregistrat 120,6 mm de ploi la nivel național, ceea ce o situează pe locul 4 ca cea mai ploioasă lună mai din istorie, după anii 1970, 1991 și 2012. În Moldova, recordul regional a fost depășit, cu 163,8 mm de precipitații.

ANM atrage atenția că fenomenele meteorologice periculoase devin tot mai intense, mai frecvente și mai extinse, având un impact major asupra activităților socio-economice. În 2025 au fost emise 170 de avertizări meteorologice generale, dintre care 14 de cod roșu, precum și 3.521 de avertizări nowcasting, inclusiv 77 de cod roșu.