rudele unei minore de 15 ani dată dispărută din brateiu susțin că ar fi fost răpită

Apar noi informații cu privire la adolescenta dispărută acum 2 zile, pe 14 ianuarie, din localitatea sibiană Brateiu.

Mai mulți cititori Ora de Sibiu au transmis faptul că fata dată dispărută de către familie ar fi ajuns în Franța. Însă nu de bună voie, ci luată cu forța într-o mașină.

„Eu sunt verișoara ei, iar sora ei este lângă mine. Să știți că nu are 25 de ani, așa cum spune Poliția. Au greșit, are 15 ani. A plecat la magazin, iar apoi a fost băgată cu forța într-o mașină și dusă în Franța.” au transmis rudele fetei

Întrebați despre posibilitatea ca minora să fie în Franța, scoasă ilegal din România, reprezentanții IPJ Sibiu au transmis că nu dețin astfel de informații, însă ancheta este încă în desfășurare.

Horvat Anca are 15 ani, 1,55 m înălțime și 50 kg, păr șaten lung și ochi negri. Are un tatuaj pe mâna stângă cu numele „Tudor”. La momentul plecării, tânăra purta un compleu negru, cu inscripții albe, linii verticale și orizontale și nasturi albi, pantaloni roșii cu dungi albe și pantofi crem cu dungă albă.

