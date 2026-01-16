se reia concursul pentru șefia muzeului brukenthal: a fost schimbată comisia de evaluare

Concursul pentru postul de manager al Muzeului Național Brukenthal va fi reluat, după ce comisia de concurs a constatat diferențe mai mari de două puncte între notele acordate candidaților în etapa interviului. Din acest motiv, etapa a doua nu a putut fi finalizată, fiind necesară reluarea procedurii cu o nouă comisie de evaluare.

Muzeul Național „Brukenthal” reia prima etapă a concursului, respectiv analiza proiectelor de management. Noua comisie de concurs este formată din Diana-Ștefana Băciună, Emanuel-Viorel Petac și Adrian Majuru.

Decizia de reluare a concursului a fost luată în urma deliberărilor și a rundei de notare din cadrul etapei a II-a – susținerea proiectelor de management în interviu. Comisia a constatat existența unei diferențe mai mari de două puncte între notele acordate de evaluatori, situație care, conform regulamentului, nu permite finalizarea etapei.

Citește și: Concursul pentru postul de manager al Muzeului Brukenthal se reia: se schimbă comisia

Cine sunt membrii noii comisii de concurs

Diana-Ștefana Băciună este secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii.

Dr. Emanuel-Viorel Petac este cercetător consacrat în domeniul numismaticii greco-romane. Este autorul mai multor volume dedicate colecțiilor numismatice ale Academiei Române (Sutzu, Orghidan etc.), a peste 100 de studii de specialitate și al unui număr dublu de comunicări științifice. Este președintele Societății Numismatice Române și coordonator al Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei Române. De asemenea, este președintele Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor din România, având o experiență îndelungată în lucrul cu patrimoniul cultural mobil și în expertize de specialitate privind traficul de antichități.

Adrian Majuru este licențiat în istorie la Universitatea din București și doctor în geografie, cu o temă despre periferia Bucureștilor. A urmat studii postdoctorale în antropologie la Institutul de Antropologie „Francisc Rainer” al Academiei Române. Coordonează Revista de Antropologie Urbană și predă antropologie urbană la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”. Din anul 2014 este manager al Muzeului Municipiului București, activitatea sa fiind recunoscută prin acordarea Ordinului Meritul Cultural în mai multe grade, precum și printr-un premiu de excelență oferit de Primăria Municipiului București pentru performanțe în management cultural.

Comisia anterioară de concurs a avut următoarea componență: Adinel-Ciprian Dincă, Rudolf Gräf, Mária Pakucs, Maria-Cristina Toma, Ciprian-Anghel Ștefan, Koppány Bulcsú Ötvös

Din fosta comisie făcea parte și Ciprian Ștefan, directorul Muzeului ASTRA, care nu se mai regăsește în actuala formulă. De asemenea, niciunul dintre candidații aflați pe lista precedentă nu mai face parte din noua comisie de concurs.

Noul calendar al concursului

16–23 ianuarie 2026 – analiza proiectelor de management (prima etapă);

26–27 ianuarie 2026 – susținerea proiectelor de management în cadrul interviului (a doua etapă).

În termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua, rezultatul concursului va fi adus la cunoștința candidaților și a publicului. Candidații nemulțumiți pot depune contestații privind respectarea procedurii de organizare și desfășurare a concursului, la Compartimentul Managementul Instituțiilor de Cultură și Integritate, conform regulamentului.

Rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaților și alte informații de interes public vor fi făcute publice în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor sau de la soluționarea acestora, prin afișare la sediul autorității și al instituției, precum și pe paginile de internet ale acestora.