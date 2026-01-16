senatoarea ruxandra cibu deaconu cere schimbarea legii psihologilor: „proiectul necesită revizuire substanțială” / video

Senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu (USR Sibiu) a organizat o dezbatere online de peste trei ore pe tema propunerii legislative privind exercitarea profesiei de psiholog și a activităților interdisciplinare asociate, cunoscută drept proiectul de lege B708/2025. La discuții au participat peste 300 de specialiști din domeniul psihologiei și psihoterapiei.

Într-o postare publică, senatoarea USR de Sibiu a mulțumit participanților pentru dialogul „aplicat, la obiect”, subliniind că scopul întâlnirii a fost clarificarea aspectelor controversate ale proiectului, înainte ca acesta să ajungă la vot în Parlament.

Dezbaterile s-au concentrat pe patru direcții majore: accesul în profesie și formele de exercitare, standardele de formare și evaluare, statutul psihoterapiei și al specialităților interdisciplinare, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România.

În urma discuțiilor, una dintre concluziile principale a fost că proiectul de lege necesită o revizuire substanțială. Potrivit Ruxandrei Cibu Deaconu, participanții au atras atenția că reglementarea profesiei trebuie să evite crearea unor monopoluri profesionale și să asigure acces real al pacienților la servicii de sănătate mintală.

De asemenea, senatoarea a subliniat că viitorul act normativ trebuie să fie constituțional și aliniat legislației europene, pentru a preveni blocaje sau contestări ulterioare.

„Dacă mai e ceva de remarcat, este că dezbaterea este întotdeauna binevenită, dar mai ales înainte ca o propunere să devină lege”, a transmis senatoarea USR de Sibiu, adăugând că observațiile primite vor fi analizate și integrate în procesul legislativ.

Proiectul B708/2025 se află în prezent în dezbatere parlamentară și a generat controverse în rândul profesioniștilor din domeniu, fiind considerat unul dintre cele mai sensibile demersuri legislative din zona sănătății mintale.