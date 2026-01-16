starea traficului pe autostradă și principalele drumuri naționale din județul sibiu

Vineri dimineața, traficul rutier se desfășoară fără blocaje la nivel național, însă condițiile meteo creează dificultăți în mai multe zone din țară.

Până la această oră nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită din cauza accidentelor sau a vremii. În schimb, în județe precum Sibiu, Alba, Cluj, Harghita, Mureș și Suceava, ceața poate reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, existând riscul formării ghețușului sau a chiciurii.

În același timp, în București și în județele Brașov, Buzău, Dâmbovița, Ialomița și Ilfov sunt semnalate ninsori ușoare, circulația desfășurându-se în condiții de iarnă, cu intervenția utilajelor de deszăpezire pentru menținerea fluenței traficului.