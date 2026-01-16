Vineri dimineața, traficul rutier se desfășoară fără blocaje la nivel național, însă condițiile meteo creează dificultăți în mai multe zone din țară.
Până la această oră nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită din cauza accidentelor sau a vremii. În schimb, în județe precum Sibiu, Alba, Cluj, Harghita, Mureș și Suceava, ceața poate reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, existând riscul formării ghețușului sau a chiciurii.
În același timp, în București și în județele Brașov, Buzău, Dâmbovița, Ialomița și Ilfov sunt semnalate ninsori ușoare, circulația desfășurându-se în condiții de iarnă, cu intervenția utilajelor de deszăpezire pentru menținerea fluenței traficului.
Ultima oră
- Starea traficului pe autostradă și principalele drumuri naționale din județul Sibiu acum 2 minute
- Autostrada Sibiu–Pitești primește o nouă injecție financiară: contract semnat pentru 500 de milioane de euro acum 56 de minute
- Stradă închisă lângă Stadionul Municipal Sibiu: cade zăpadă de pe acoperiș acum 12 ore
- Liga Deținuților: Un fost deținut și mama lui aduc și la Sibiu o organizație unică în România acum 13 ore
- Abonamente gratuite pentru elevii din zona metropolitană Sibiu acum 14 ore