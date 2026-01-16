strada octavian goga, închisă și vineri din cauza căderilor de zăpadă de pe stadionul municipal / video foto

Strada Octavian Goga, din zona Stadionului Municipal Sibiu, este în continuare închisă traficului auto, din cauza zăpezii acumulate pe acoperișul stadionului, care a început să se desprindă și să cadă încă de joi seara.
Decizia de a închide un tronson al străzii Octavian Goga, în zona Stadionului Municipal Sibiu, a fost luată pentru siguranța pietonilor și a șoferilor, în contextul temperaturilor ușor mai ridicate, care favorizează alunecarea zăpezii. Măsura a fost aplicată cu sprijinul Poliției Municipiului Sibiu și este menținută și vineri. Drept urmare, s-a format o coloană de mașini pe Calea Cisnădiei.
Mai exact, este închis traficul auto pe porțiunea cuprinsă între giratoriul de la intersecția străzii O. Goga cu strada N. Olahus și intersecția cu strada D. Anghel, până la degajarea completă a zăpezii de pe acoperișul stadionului.
Reamintim că restricțiile rămân valabile până la finalizarea operațiunilor de îndepărtare a zăpezii, iar autoritățile recomandă șoferilor să evite zona și să respecte indicațiile polițiștilor din teren.
