topul școlilor și liceelor cu cei mai mulți repetenți – dumbrăveniul e ”campion”: ”cei mai mulți sunt din cauza absențelor”

Situația repetenției în școlile din județul Sibiu continuă să se agraveze. Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Sibiu, la finalul anului școlar 2024–2025 au fost înregistrați 2.750 de elevi repetenți, o creștere semnificativă față de anul precedent.

Informația a fost confirmată de Inspectoratul Județean Școlar Sibiu, care a declarat că numărul elevilor care nu au reușit să promoveze anul școlar este considerabil mai mare decât în anii anteriori, ceea ce ridică semne serioase de întrebare asupra eficienței sistemului educațional și a măsurilor de sprijin pentru elevii cu dificultăți.

Creștere abruptă față de anul școlar anterior

Comparativ cu anul școlar 2023–2024, când județul a înregistrat 1.823 de elevi repetenți, diferența de aproape 1.000 de cazuri într-un singur an este una îngrijorătoare. Această creștere arată că problemele legate de promovarea elevilor persistă și că este nevoie urgentă de măsuri de sprijin educațional, consiliere și prevenție.

În anul școlar anterior, cele mai afectate unități erau Liceul „Timotei Cipariu” din Dumbrăveni, cu 105 cazuri, Liceul Tehnologic „Henri Coandă” din Sibiu, cu 90 de elevi rămași repetenți, și Liceul Tehnologic „Independența” din Sibiu, cu 60 de cazuri. Alte școli care s-au aflat în topul repetenților au fost Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu, cu 59 de cazuri, și Liceul Tehnologic „Ioan Lupaș” din Săliște, cu 41 de elevi care nu au promovat clasa, în timp ce în învățământul gimnazial Școala Nr. 10 și Școala Nr. 25 din Sibiu raportaseră 36, respectiv 23 de cazuri.

Citește și- Mii de elevi repetenți la Sibiu. Cei mai mulți la Dumbrăveni și în două licee din capitala județului

Topul unităților de învățământ cu cei mai mulți repetenți în 2025

Cele mai afectate unități de învățământ sunt, în continuare, liceele tehnologice, dar și școlile gimnaziale din mediul rural. Conform datelor ISJ Sibiu pentru 2025, topul unităților cu cei mai mulți elevi repetenți este condus de Liceul „Timotei Cipariu” din Dumbrăveni, cu 38 de cazuri. Pe locul al doilea se situează Liceul Tehnologic „Independența” din Sibiu, cu 35 de elevi rămași repetenți. Alte licee tehnologice importante din județ, precum „Automecanica” Mediaș și Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu, au înregistrat 28, respectiv 26 de cazuri.

Liceul „Timotei Cipariu”: scădere semnificativă față de anul trecut

Conducerea Liceului „Timotei Cipariu” din Dumbrăveni explică reducerea numărului de elevi repetenți printr-o serie de măsuri educaționale și sociale implementate în ultimii ani. Directorul unității arată că, deși liceul se află pe primul loc în topul județean, situația este mult îmbunătățită față de anul precedent.

„Într-adevăr, în anul școlar 2024–2025, numărul elevilor repetenți a scăzut semnificativ, de la 105 în anul precedent la 38. Această diferență este rezultatul unei implicări continue din partea școlii și a autorităților locale pentru reducerea abandonului și creșterea frecvenței școlare”, a transmis conducerea liceului.

Potrivit directorului, în anul școlar 2023–2024, majoritatea elevilor declarați repetenți nu au promovat din cauza numărului ridicat de absențe, nu din cauza rezultatelor slabe la învățătură. În 2024–2025, fenomenul a fost diminuat prin diversificarea programelor educaționale și sociale derulate în școală.

Printre măsurile implementate se numără Programul național „Masă sănătoasă”, care asigură zilnic o masă caldă elevilor și Proiectul PNRAS – Reducerea abandonului școlar. Aceste parteneriate oferă activități de consiliere, orientare profesională și sprijin remedial pentru elevii aflați în situații de risc.

Conducerea liceului subliniază că prevenirea absenteismului și a abandonului școlar reprezintă o prioritate, menționând totodată că migrația frecventă a familiilor din medii defavorizate afectează stabilitatea parcursului educațional al unor elevi.

Director Independența: ,,Se înscriu, iar pe urmă renunță la școală”

Un exemplu de evoluție pozitivă este Liceul Tehnologic „Independența” din Sibiu, care în 2024 se afla pe locurile fruntașe ale clasamentului, cu 60 de elevi repetenți. În 2025, numărul acestora a scăzut la 35 de cazuri. Directorul unității, prof. Mirela Elena Hanea, explică această diminuare prin implicarea cadrelor didactice și a diriginților.

„În special, este munca diriginților care s-au ținut de elevi. Sunt susținuți constant, există grupuri, mesaje, comunicare permanentă și se ține legătura cu ei. Vă pot spune despre cei 35 de elevi repetenți că sunt, în special, de la seral sau frecvență redusă. Se înscriu, iar pe urmă renunță la școală. La forma de învățământ de zi sunt mult mai puțini repetenți”, a declarat directorul Liceului „Independența”.

Screenshot

Școlile gimnaziale din județ nu sunt mai puțin afectate. Școala Gimnazială Roșia a raportat 29 de elevi repetenți, Școala Gimnazială Hoghilag are 23, iar Școala Gimnazială Bazna a înregistrat 21 de cazuri.

În continuare, Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” din Copșa Mică și Liceul Tehnologic „Mediensis” Mediaș au raportat câte 26, respectiv 24 de elevi repetenți. În zona Târnavei și Săliștei, Liceul Tehnologic „Stănescu Valerian” și Liceul Tehnologic „Ioan Lupaș” au avut câte 20 de cazuri fiecare.

Datele arată că repetenția este un fenomen concentrat atât în liceele tehnologice, cât și în mediul rural, unde dificultățile sociale și lipsa sprijinului educațional pot influența negativ parcursul școlar al elevilor. Absenteismul, lipsa motivației și dificultățile de adaptare la cerințele curriculare sunt factori care contribuie semnificativ la aceste rezultate.