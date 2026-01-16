trafic îngreunat în broscărie: șoferii ocolesc o groapă / video

Circulația este îngreunată, vineri, la prânz, în Broscărie. Șoferii înaintează greoi deoarece pe podul de pe strada Ștefan cel Mare a apărut o groapă.
Se circulă îngreunat vineri pe strada Ștefan cel Mare din Sibiu, pe podul din zona ieșirii din oraș și în apropiere de intrarea pe autostradă. Șoferii circulă cu viteze reduse deoarece pe una din benzi a apărut un crater.
Conducătorii auto sunt nevoiți să încetinească și să pătrundă pe cealaltă bandă pentru a ocoli groapa.
