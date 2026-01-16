transfer important pentru măgura cisnădie: au adus un inter de la vâlcea

Echipa de handbal Măgura Cisnădie a perfectat un transfer interesant și a adus-o pe interul stânga Andreea Bujor (24 ani), de la SCM Râmnicu Vâlcea.

Fostă internațională de junioare şi tineret, Andreea Bujor şi-a început cariera la Corona Braşov, apoi a continuat la HC Zalău, unde a prins vârful de formă. La începutul anului 2024, Bujor a intrat în conflict cu antrenorul Gheorghe Tadici și și-a depus memoriu să plece, dar nu a reușit. Măgura a încercat și atunci fără succes să o transfere.

Foto: SCM Rm. Vâlcea

Din vara lui 2024, handbalista a semnat cu SCM Rm. Vâlcea, echipă care se bate pentru cupele europene în Liga Națională, dar a evoluat sporadic, concurența fiind una acerbă.

Însă, Andreea Bujor poate aduce un plus important pentru echipa cisnădiană în Divizia A, atât în atac, cât și în apărare.

Măgura Cisnădie este în discuții avansate și cu portarul Beatrice Tunariu (19 ani), tot de la SCM Rm. Vâlcea, pe care încearcă să o aducă sub formă de împrumut până la vară.

Cisnădia este pe locul 2 în Seria C din Divizia A, cu 15 puncte din 10 meciuri și șanse mari de a ajunge în play-off-ul de promovare.