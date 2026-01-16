val de reacții după dezvăluirile ora de sibiu - liste de așteptare uriașe la tratamente și consultații: „plătim, dar nu beneficiem”

Te-ai gândit vreodată că, pentru a beneficia de fizioterapie decontată prin Casa de Asigurări, ai putea să aștepți aproape un an? Pentru zeci de sibieni, aceasta nu este o exagerare, ci realitatea de zi cu zi. Situațiile dramatice relatate recent de Ora de Sibiu au stârnit un val de reacții din partea cititorilor, care povestesc cum au fost nevoiți să aleagă între așteptarea interminabilă în sistemul public și plata unor sume uriașe în privat.

Articolul publicat recent de Ora de Sibiu, în care un sibian relata că a primit termen de aproape un an pentru fizioterapie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, a stârnit un val de reacții. Zeci de cititori și-au împărtășit experiențele similare, descriind un sistem în care, spun ei, accesul rapid la servicii medicale decontate de Casa de Asigurări pare aproape imposibil.

Citește și- Caz revoltător la Spitalul Județean Sibiu: pacient programat la tratament peste aproape un an

„Am fost nevoită să merg la privat”

Pentru mulți pacienți, alternativa a fost sistemul privat, chiar dacă presupune costuri greu de suportat.

„Și eu am trecut prin aceeași situație! Am fost nevoită să merg la privat!”, spune Lidia Dumitrescu, una dintre cititoarele Ora de Sibiu.

Există și cazuri în care presiunea pusă pe instituții a dus la soluții rapide. Vasile Dragoș susține că, după ce a apelat la Ministerul Sănătății, programarea sa a fost devansată spectaculos:

„Foarte adevărat! Am pățit și eu, dar am sunat la Ministerul Sănătății și după o oră am fost sunat. În loc să fiu programat peste opt luni, am fost programat peste trei zile.”

Situațiile repetate îi determină pe unii sibieni să își piardă complet încrederea în sistemul public de sănătate.

„Fiul meu nu e asigurat și nici nu vrea. Zice: de ce să dau bani, că tot la privat mergi când ai nevoie?”, spune Nuți Stoica, adăugând că începe să îi dea dreptate.

Liste de așteptare lungi și în privat, prin CAS

Problemele nu se opresc însă la spitalele de stat. Viorica Mărginean atrage atenția că și în clinicile private, atunci când serviciile sunt decontate prin Casa de Asigurări, situația este similară:

„Am vrut o programare la cardiologie prin CAS și aveau deja programări până în luna iunie. Dacă ai probleme serioase, poți să mori cu zile sau mergi cu bani.”

Unii cititori au ales să privească situația cu umor amar. „E perfect! Până atunci am timp să fac și facultatea de medicină și să mă autodiagnostichez”, spune Alexandru.

Pentru alți sibieni, așteptarea a devenit deja o realitate de zi cu zi.

„Luna viitoare fac un an de când aștept”, spune Sana, referindu-se la o programare medicală întârziată.

„Nu sunt destui doctori la spital”

Nu toți cititorii pun vina exclusiv pe cadrele medicale. Beatrice Ioana consideră că sistemul este sufocat și de prezentări nejustificate:

„Toată lumea dă vina pe sistemul medical, dar mergeți la doctor și când vă doare unghia. Din cauza asta, cei care au nevoie urgentă nu ajung la timp.”

Aceeași opinie este susținută și de Alexandru:

„Nu sunt destui doctori la spital. Aici e de vină statul, nu personalul medical. Sunt și ei oameni.”

Iuliana subliniază frustrarea celor care contribuie constant la sistem, dar nu primesc servicii la timp:

„Bani pe sănătate se duc, iar salariile tuturor se trag din contribuțiile noastre. Într-un sistem, totul se leagă. Când nu beneficiezi de dreptul tău, apare nedreptatea.”

Cele mai grave situații sunt semnalate în cazurile medicale care nu suportă amânare. Doina Lupu povestește drama unei rude:

„Când te programează pentru operație de coxartroză peste șase luni și tu nu mai reziști nici o săptămână cu durerile, nu mai ai de ales. Mătușa mea a mers la privat și a plătit enorm.”