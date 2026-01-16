vremea pe 4 săptămâni: meteorologii spun să ne pregătim pentru zile geroase

Vremea nu dă semne de îmbunătățire, iar iarna pare să se instaleze ferm în România, inclusiv în județul Sibiu, unde meteorologii anunță temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei.

Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, următoarele patru săptămâni vor fi marcate de un regim termic sub mediile climatologice, cu episoade de frig mai accentuate în anumite regiuni ale țării.

Și în județul Sibiu, locuitorii trebuie să se aștepte la o perioadă prelungită de temperaturi negative, mai ales pe timpul nopții și dimineții, în contextul în care nordul și centrul țării vor resimți mai puternic abaterile termice negative. În ansamblu, iarna își face simțită prezența la nivel național, cu puține șanse de încălzire semnificativă până la jumătatea lunii februarie.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu autovehiculele echipate corespunzător sezonului rece, iar persoanele vulnerabile să evite expunerea prelungită la frig.

19 – 26 ianuarie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică negativă mai accentuată în jumătatea nordică a țării. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național.

26 ianuarie – 2 februarie

Temperaturile medii se vor menține sub valorile normale în toate regiunile, în special în nord-est. Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în zonele montane, ușor excedentare în sud-vest, iar în restul teritoriului vor fi apropiate de normal.

2 – 9 februarie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice.

9 – 16 februarie

Mediile valorilor termice vor rămâne sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în toate regiunile.