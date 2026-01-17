Într-un oraș în continuă mișcare, unde părinții caută soluții sigure și valoroase pentru timpul de după școală al copiilor lor, Academia Copiilor Moderni (ACM After School) vine cu un concept nou în Sibiu: un spațiu în care temele sunt rezolvate cu sprijin real, iar dezvoltarea celor mici continuă prin activități moderne, utile și captivante.

O poveste născută din pasiune

Academia Copiilor Moderni a luat naștere dintr-o experiență profund personală. Dorința de a deschide acest after school a apărut în momentul în care Nicoleta și Ciprian au aflat că vor deveni părinți. Atunci când devii părinte, perspectiva asupra educației, siguranței și mediului în care copilul tău crește se schimbă complet.

Din această conștientizare s-a născut ACM After School: un loc creat cu grijă, răbdare și implicare, unde copiii primesc nu doar supraveghere, ci atenție reală, sprijin constant și timp de calitate. Misiunea lor este clară: să ofere un mediu sigur și prietenos, în care educația se îmbină armonios cu joaca și relaxarea, iar părinții au liniștea că cei mici sunt pe mâini bune.

Mai mult decât after school: un loc unde copiii cresc frumos

La Academia Copiilor Moderni, copiii cu vârste între 6 și 12 ani nu vin doar pentru a-și face temele. Ei descoperă zilnic activități care le stimulează creativitatea, gândirea logică, inteligența emoțională și încrederea în sine. De la yoga, care îi ajută să se relaxeze și să se concentreze, la educație financiară, unde învață ce înseamnă banii și cum să îi gestioneze, până la ateliere de creație, unde imaginația prinde formă, fiecare zi este gândită pentru a aduce valoare reală în dezvoltarea copilului.

Activități care dezvoltă copilul pe toate planurile

Pe lângă activitățile incluse în programul de bază, copiii pot participa la o gamă variată de activități complementare, coordonate de profesori și specialiști cu experiență, în grupe restrânse de 5–10 copii. De menționat este că cei mici pot frecventa orice activitate complementară fără să fie incluși în programul After School.

Limba engleză este predată prin jocuri interactive, povești, cântece și exerciții de conversație. Accentul este pus pe comunicare și pe curajul de a vorbi liber, astfel încât copiii să învețe natural și cu plăcere o limbă esențială pentru viitor.

Cursuri de IT unde fiecare copil are la dispoziție aparatură dedicată pentru desfășurarea orelor în condiții optime.

Yoga pentru copii combină mișcarea cu relaxarea și joaca. Prin exerciții de respirație și posturi adaptate vârstei, copiii învață să își controleze emoțiile, să se concentreze mai bine și să își găsească echilibrul interior după o zi de școală.

Educația financiară îi ajută pe cei mici să înțeleagă valoarea banilor și importanța gestionării responsabile a resurselor. Prin jocuri de rol și activități practice, copiii învață diferența dintre nevoie și dorință, economisirea și planificarea cheltuielilor, punând bazele unor obiceiuri sănătoase pentru viață.

Limba germană este abordată într-un mod accesibil și creativ, prin jocuri și proiecte practice. Activitatea dezvoltă gândirea logică, capacitatea de exprimare clară și curiozitatea față de alte culturi.

Lego Spike transformă joaca într-o experiență educativă modernă. Copiii construiesc și programează roboți, dezvoltându-și gândirea logică, creativitatea și spiritul de echipă, într-un mod distractiv și sigur.

Microsoft Office îi ajută pe copii să facă primii pași în lumea digitală. Prin exerciții practice, învață să redacteze texte, să creeze tabele și grafice simple și să realizeze prezentări atractive, dezvoltând abilități digitale esențiale pentru școală și viitor.

Aritmetica mentală este un adevărat antrenament pentru minte. Prin jocuri și exerciții interactive, copiii își dezvoltă rapiditatea gândirii, atenția și memoria, câștigând încredere în propriile abilități matematice.

Șahul stimulează gândirea strategică, răbdarea și capacitatea de concentrare. Copiii învață să analizeze situații, să anticipeze și să ia decizii calculate, abilități utile nu doar în joc, ci și în viața de zi cu zi.

Atelierul de creație este spațiul în care imaginația nu are limite. Prin desen, pictură, modelaj și activități practice, copiii își exprimă emoțiile, își dezvoltă creativitatea și stima de sine, bucurându-se de procesul de a crea cu propriile mâini.

De ce contează aceste activități?

Copilăria este perioada în care se formează nu doar cunoștințele, ci și obiceiurile, valorile și modul în care copilul se raportează la lume. Activitățile oferite de Academia Copiilor Moderni contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor: îi ajută să devină mai încrezători, mai echilibrați, mai creativi și mai pregătiți pentru provocările viitorului. Totul se întâmplă într-un mediu sigur, cald și atent supravegheat.

Program zilnic bine structurat, gândit pentru copii și părinți

ACM After School se desfășoară de luni până vineri, între orele 11:00 – 18:00, într-un cadru sigur, organizat și prietenos.

Între 11:00 și 13:00, copiii sunt preluați de la școală. Transportul este asigurat de o firmă specializată și autorizată, de la școlile Nr. 12, 13, 18, 15 (Colegiul Național „Octavian Goga”), Liceul Tehnologic Construcții și Arhitectură „Carol I” și Școala Gimnazială „Regina Maria”.

De la 13:15 la 13:45, copiii servesc prânzul, pregătit de un serviciu de catering specializat în alimentația copiilor, cu meniu preferențial pentru cei cu alergii alimentare.

Intervalul 14:00 – 15:30 este dedicat efectuării temelor. Copiii beneficiază de ajutor real, explicații suplimentare și sprijin pentru aprofundarea materiei, într-un mediu calm și încurajator.

Urmează gustarea (15:30 – 15:45), iar apoi, de la 15:45, copiii se bucură de joacă liberă în curte sau participă la activități recreative, într-un spațiu sigur, amenajat special pentru ei.

Între 17:00 și 18:00, copiii sunt preluați de către părinți sau aparținători, la finalul unei zile pline și echilibrate.

Costuri clare, servicii complete

Taxa lunară After School este de 700 RON (preț promoțional) și include transportul, sprijinul la teme, activitățile de creație și educația financiară. Prânzul costă 25 RON/zi, iar gustarea 5 RON/zi. Activitățile complementare au tarife cuprinse între 80 și 360 RON/lună, în funcție de tipul activității alese. Copiii pot participa și la o zi demonstrativă, unde se achită doar masa.

Academia Copiilor Moderni (ACM) se află pe strada Reconstrucției nr. 39, Sibiu. Dacă îți dorești un after school care să ofere mai mult decât supraveghere, un loc unde copilul tău să învețe, să se dezvolte și să vină cu bucurie zi de zi, găsești informații suplimentare la numărul de telefon +40 771 658 924 și pe adresa de e-mail academiacopiilormoderni@gmail.com. De asemenea, accesați site-ul https://academiacopiilormoderni.com pentru a avea o imagine clară despre cel mai nou after school din Sibiu.