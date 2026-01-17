bombă la inter sibiu. s-a schimbat antrenorul!

Echipa de Liga 3, Inter Sibiu va aborda a doua parte a sezonului cu un alt antrenor principal, Mihai Ianc, care a pregătit în trecut și pe ACS Mediaș 2022.

Surpriză de proporții la Inter Sibiu înaintea reunirii, după ce antrenorul care a condus echipa în prima parte a sezonului, Călin Moldovan și-a reziliat contractul la solicitarea sa.

În locul lui Călin Molodovan, conducerea lui Inter Sibiu l-a numit pe Mihai Ianc, care a mai antrenat pe Odorheiu Secuiesc, Minerul Ocna Dej, ACS Mediaș 2022 și ACS Tg. Mureș. În prima parte a acestui sezon, Ianc a fost la juniorii lui CSC 1599 Șelimbăr.

Inter Sibiu așteaptă să aducă jucători sub formă de împrumut de la FC Hermannstadt, CSC 1599 Șelimbăr sau alte cluburi locale.

”Călin Moldovan și-a dorit să plece, i-am respectat alegerea și l-am adus pe Mihai Ianc. Ne dorim să promovăm copii, juniori, care să se afirme în fotbalul profesionist. Noi ne dorim în play-off, dar nu e neapărat un obiectiv determinant, important e să creăm o echipă cu tineri din Sibiu” a spus Tedor Birț, membru în Consiliul de Administrație al clubului.

Noul antrenor principal, Mihai Ianc va colabora cu staff-ul găsit la Inter, secundul Theodor Botă și antrenorul de portari, Marius Zăvoi.

Cu Călin Moldovan pe bancă, Inter Sibiu ocupă locul 6 în seria de Liga 3, cu 24 de puncte din 17 meciuri.