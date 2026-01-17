câini călcați de o mașină la cristian. martor: „proprietara a refuzat să meargă la veterinar” / video

Doi câini au fost răniți grav după ce vineri au fost loviți de o mașină în localitatea Cristian din județul Sibiu. Cazul a fost făcut public de un martor care, imediat după eveniment, a sunat la 112, apoi la Animal Life.

Accidentul a avut loc vineri la Cristian. Cei doi câini au fost loviți grav în urma evenimentului. Un martor este cel care a intervenit primul pentru a salva sărmanele animale. Șoferul mașinii, deși nu a plecat de la fața locului, nu s-ar fi interesat deloc de starea lor.

„Doi câini loviți de o mașină în județul Sibiu, comuna Cristian. Stau aici de o oră, am sunat la poliție, m-au trimis la Animal Life. Singura problemă a domnului (n.red.: șoferul care i-a lovit) este dacă îi reface asigurarea mașina. În rest, nu a sunat nimeni”, a precizat martorul într-un clip video publicat vineri pe Facebook.

Bărbatul a sunat la 112, apoi la Animale Life. Reprezentanții asociației au venit la fața locului pentru a prelua cei doi câini la veterinar, însă proprietara acestora s-ar fi opus. „Proprietara a refuzat ca Animal Life să ia câinii să îi ducă la clinica veterinară și, în schimb, i-a luat și i-a băgat în curte. Ca să vedeți ce oameni suntem și ce inima poți să ai. Nu am cuvinte”, a adăugat acesta într-un alt video.

Oamenii care au văzut imaginile s-au revoltat în comentarii pe rețelele de socializare. De asemenea, o cititoare Ora de Sibiu care a semnalat cazul pe adresa redacției spune că este nevoie ca cei doi câini să ajungă urgent la veterinar. Ea a adăugat că au fost formulate sesizări atât împotriva șoferului, cât și împotriva proprietarilor. „Este necesară o intervenție rapidă pentru a-i duce la veterinar deoarece viața acestora depinde de asta. S-a făcut și o sesizare la Biroul Protecția Animalelor împotriva proprietarilor și șoferului care i-a lovit, însă probabil va fi citită doar luni întrucât este weekend”, a transmis cititoarea.

