cu ce se ocupă medieșeanul de la care hoții au furat 1 milion de euro: are antecedente penale

Antonio Blijenberg, medieșeanul care acuză că i-a fost furat din locuință un seif în care se aflau bijuterii, aur și 1 milion de euro, are antecedente penale. El a spus cu ce se ocupă și cum a reușit să strângă o asemenea avere.

În cursul nopții de 15 spre 16 ianuarie, în jurul orei 03:10, prin apel 112, Centrul Operațional al IPJ Sibiu a fost sesizat de către un bărbat domiciliat în municipiul Mediaș, cu privire la faptul că autori necunoscuți ar fi pătruns în locuința sa, de unde ar fi sustras un seif. Proprietarul locuinței prădate a declarat că în interiorul seifului se aflau bijuterii și bani, respectiv aur (aproximativ 700 grame), precum și 1.000.000 euro.

Medieșeanul păgubit se numește Antonio Blijenberg, iar în dimineața zilei de vineri a intrat LIVE pe Facebook pentru a povesti ce i s-a întâmplat. El a spus că oferă recompensă 1 milion de euro persoanei care îi aduce la el pe hoți, dar a lansat și o serie de amenințări la adresa făptașilor.

Păgubitul are antecedente penale. În trecut a fost el însuși condamnat pentru furt și tâlhărie, fapte comise în Italia, notează stirileprotv.ro. În cazierul lui sunt înscrise mai multe infracțiuni de furt, tăinuire și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În timpul cercetărilor de vineri, în locuința lui nu au fost găsite arme.

El a declarat, pentru ProTV, că și-a făcut averea din muncă cinstită. „Și eu, și soția lucrăm la un parc de copii, ca muncitori simpli, câștig foarte bine, deci nu e nimic ilegal”, a spus bărbatul.

Oamenii legii fac în continuare cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în acea seară și cine sunt hoții.