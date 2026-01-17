dorinel munteanu, după 1-1 cu farul: „pentru mine, un punct este puțin”

Antrenorul FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu, s-a declarat doar parțial mulțumit după remiza obținută pe terenul Farului, scor 1-1, într-un meci disputat în condiții dificile, la temperaturi scăzute.

Tehnicianul sibienilor consideră că echipa sa ar fi meritat toate cele trei puncte, mai ales după evoluția din repriza a doua.

„Nu pot să zic că nu sunt mulțumit, dar cred că meritam toate cele 3 puncte. În repriza a doua am fost echipa mai periculoasă. Chiar și în prima repriză am avut o ocazie mare”, a declarat Dorinel Munteanu.

Antrenorul a recunoscut că Hermannstadt ar fi trebuit să gestioneze mai bine momentele de joc după deschiderea scorului și a subliniat că, din punctul său de vedere, egalul este insuficient.

„Trebuia să ținem mai mult de minge în repriza a doua. Sincer, pentru mine este puțin un punct, dar asta este situația”, a spus acesta.

Dorinel Munteanu a vorbit și despre problemele de lot, făcând referire la accidentarea lui Caro, dar și la nevoia de întăriri în perioada următoare.

„Îmi pare rău că s-a accidentat Caro. Mai avem probleme și cu accidentările. Eu mai vreau 1-2 jucători”, a precizat antrenorul.

În ciuda situației dificile din clasament și a programului încărcat care urmează, Dorinel Munteanu spune că rămâne optimist.

„A fost frig, dar pentru a ieși din situația în care suntem trebuie să trecem peste toate obstacolele. Sunt optimist de când am preluat echipa, pentru că am crezut în lot. Urmează 12 zile în care avem 5 meciuri și trebuie să acumulăm cât mai multe puncte”, a concluzionat tehnicianul sibienilor.