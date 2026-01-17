florescu, dezamăgit chiar dacă a marcat un super gol cu farul: ”e frustrant”

După remiza Sibiului la Ovidiu, 1-1 cu Farul Constanța, mijlocașul Eduard Florescu este dezamăgit.

La debutul într-un joc oficial pentru FC Hermannstadt, Eduard Florescu (28 de ani) a marcat un gol senzațional, de la 22 de metri, reușind să trimită balonul direct în vinclul porții constănțene după o acțiune personală.

”Este o dezamăgire, trebuie să trecem peste. Ne așteaptă o săptămână grea și ne dorim de la meciul următor cele trei puncte. Meritam acum cele trei puncte, este frustrant, dar mergem mai departe. A fost un gol frumos, mă bucur că am înscris. Îmi pare rău că nu am păstrat cele trei puncte. Mă bucur că mi-a ieșit, aici am primit încrederea necesară” a declarat Eduard Florescu la flash-interviu.

”Este inuman să joci pe asemenea vreme”

Duelul de la Ovidiu s-a jucat la -8 grade Celsius, pe un frig cumplit, iar jucătorul lui FC Hermannstadt nu s-a ferit să se plângă de condițiile de joc.

”N-am trăit în viața mea așa ceva. Este inuman să joci pe o asemenea vreme. Nu pot să mă controlez, tremur tot. Nu sunt în măsură să spun asta, dar sper să înțeleagă că este foarte greu pentru noi. Este inuman să joci pe asemenea vreme, nu am mai trăit așa ceva”, a mai spus Eduard Florescu.