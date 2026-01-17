medicamentele care te pot lăsa fără permis: lista cu cele care ies fals pozitiv la drugtest

Zeci de medicamente îi pot lăsa pe șoferi fără permis de conducere. Ministerul Sănătății a actualizat lista cu pastilele care, deși sunt legale, odată consumate pot influența testele efectuate cu aparatul DrugTest.

Șoferii trebuie să fie atenți atunci când iau anumite medicamente și se urcă la volan, deoarece unele pastile, deși sunt prescrise legal și utilizate frecvent, pot conține compuși psihoactivi care afectează capacitatea de concentrare și timpii de reacție. De altfel, unele teste antidrog efectuate de polițiști cu aparatele DrugTest pot ieși fals pozitiv din cauza acestor medicamente.

Unele dintre medicamentele incluse pe listă de Ministerul Sănătății pot conține substanțe cu structură chimică similară unor substanțe interzise, ceea ce poate conduce la rezultate fals pozitive, potrivit Digi24. Spre exemplu, acest efect îl au unele medicamente din clasa antidepresivelor, anumite antibiotice, medicamente folosite în afecțiuni psihiatrice și unele pastile antiinflamatoare. Chiar și anumite siropuri pentru tuse pot produce reacții fals pozitive la DrugTest.

Lista medicamentelor autorizate în România care pot afecta capacitatea de a conduce autovehicule a fost realizată de către comisii consultative și direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătații, precum și de către Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România cu scopul de a informa populația privind medicamentele care pot avea efecte psihoactive și care se eliberează cu sau fără prescripție medicală. Lista nu cuprinde substanțe a căror utilizare este interzisă, respectiv droguri.

Lista medicamentelor (substanța activă):

COMBINAŢII (OXICODONUM + NALOXONUM)

ESKETAMINUM

FENTANYLUM

KETAMINUM

LISDEXAMFETAMINUM

LEVOMETHADONUM

METHADONUM

METHYLFENIDATUM

MORPHYNUM

OPIUM

OXYCODONUM

PETHIDINUM

REMIFENTANILUM

SUFENTANILUM CITRATUM

TAPENTADOLUM

ALPRAZOLAMUMBROMAZEPAMUM

BUPRENORPHINUMCOMBINAŢII (BUPRENORPHINUM + NALAXONE)

CLOBAZAMUM

CLONAZEPAMUM

CODEINUM

COMBINAŢII (IBUPROFENUM + CODEINUM)

COMBINAŢII (PARACETAMOLUM + CODEINUM)

COMBINAŢII (VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM + PHENOBARBITALUM)

DIHYDROCODEINUM

DIAZEPAMUM

PHENOBARBITALUM

LOFLAZEPAT DE ETIL

LORAZEPAMUM

MEDAZEPAMUM

MIDAZOLAMUM

NITRAZEPAMUM

ZOLPIDEMUM

TRAMADOLUM

COMBINAŢII (TRAMADOLUM + DEXKETOPROFENUM)

COMBINAŢII (TRAMADOLUM + PARACETAMOLUM)

CINOLAZEPAMUM

ZOPICLONUM

COMBINATII (PARACETAMOLUM+PROPYPHENAZONUM+CAFEINUM+CODEINUM)

COMBINATII (ACIDUM ACETYLSALICYLICUM+PARACETAMOLUM+CAFEINUM+CODEINUM)

COMBINATII (ACIDUM ACETYLSALICYLICUM+PARACETAMOLUM+CODEINUM)

COMBINATII (PARACETAMOLUM+ACIDUM ASCORBICUM+CODEINUM)

COMBINATII (PARACETAMOLUM+CODEINUM+CAFEINUM)

GABAPENTINUM

PREGABALINUM

Ministerul Sănătății le recomandă șoferilor să evită să conducă vehicule după administrarea acestor substanțe și să respecte întocmai indicațiile medicului curant.