patru zile geroase la sibiu: cea mai mică temperatură, înregistrată la dumbrăveni

Gerul cuprinde întreaga țara. Urmează încă patru zile extrem de friguroase în județul Sibiu.

Potrivit meteorologilor, în România gerul va persista chiar și în timpul zilei, cu maxime de până la -15 grade, iar noaptea termometrele vor coborî până la -20 de grade.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de sâmbătă, ora 10:00, până miercuri, ora 10:00. Fenomenele vizate sunt vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților și intensificări ale vântului, notează Mediafax.

În județul Sibiu, cea mai mică temperatură a fost înregistrată la Dumbrăveni, respectiv -11,7 grade Celsius. În municipiul Sibiu au fost -6,9 grade Celsius.

Vremea va fi deosebit de rece sâmbătă, în jumătatea estică a țării. De duminică, 18 ianuarie, în toate regiunile. Noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade. În nordul și estul Moldovei și izolat în Transilvania, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -15 și -9 grade.

Până la începutul săptămânii viitoare temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40-60 km/h, amplificând senzația de frig.

ANM a emis și mai multe atenționări cod galben pentru diferite intervale.

Sâmbătă între orele 10:00 și 20:00, în nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei va fi ger, cu temperaturi maxime de -15 până la -10 grade. Local în centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori ce se vor încadra în general între -7 și -5 grade.

Sâmbătă, între orele 20:00 și duminică ora 10:00, în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramureș și în nordul Crișanei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade.

Duminică, între orele 10:00 și 20:00, gerul va persista în nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei unde maximele vor fi în general de -12 până la -10 grade.

În restul Moldovei, în sudul și centrul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, Muntenia și Oltenia se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, cu valori între -9 și -5 grade.

Duminică, între orele 20:00 și luni ora 10:00, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade.