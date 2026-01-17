s-a redeschis traficul pe strada goga: artera era închisă de joi

Traficul rutier pe strada Octavian Goga din Sibiu s-a redeschis după 3 zile. A fost necesar ca o porțiune din această arteră să fie închisă din cauză că de pe Stadionul Municipal cădea zăpadă.

Traficul rutier a fost blocat pe strada Octavian Goga, pe sectorul de drum cuprins între intersecția cu strada Nicolaus Olahus și intersecția cu strada Anghel Dimitrie, din cauza căderilor de zăpadă de pe acoperișul Stadionului Municipal. În ultimele zile s-a lucrat pentru reluarea în condiții de siguranță a traficului rutier. (DETALII AICI)

Duminică seara, traficul rutier a fost reluat în siguranță.