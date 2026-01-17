FC Hermannstadt a obținut un punct prețios pe terenul Farului Constanța, într-un meci disputat în condiții extreme, la –8 grade, încheiat la egalitate, scor 1-1. Sibienii au fost foarte aproape de o victorie importantă, dar au fost egalați pe final, după un joc în care au arătat organizare, disciplină și un moment de inspirație pură.
După o primă repriză echilibrată, cu puține ocazii clare și multă luptă la mijlocul terenului, Hermannstadt a deschis scorul în minutul 52 prin Eduard Florescu. Mijlocașul sibienilor a reușit un gol senzațional, șutând cu piciorul stâng de la mare distanță, mingea ducându-se direct în vinclul din dreapta porții apărate de Alexandru Buzbuchi. Reușita a amuțit tribunele de la Ovidiu și a devenit instant una dintre principalele candidate la golul etapei.
După gol, echipa lui Dorinel Munteanu s-a retras inteligent, a închis bine spațiile și a respins atacurile Farului, care a încercat să forțeze egalarea, dar s-a lovit de o defensivă bine așezată și de intervențiile sigure ale lui Căbuz.
Finalul de meci a fost însă dramatic. În minutul 89, Farul a reușit să egaleze prin Vînă, care a profitat de o fază prelungită de atac și a trimis mingea în poarta sibienilor, stricând planurile oaspeților.
În prelungiri, FC Hermannstadt a cerut henț în careul Farului, la o fază controversată, însă arbitrul central a lăsat jocul să continue, în ciuda protestelor venite din partea jucătorilor sibieni.
După acest rezultat, FC Hermannstadt ajunge la 14 puncte, însă rămâne pe penultimul loc în Superliga, într-o zonă extrem de tensionată a clasamentului. Chiar și așa, punctul obținut la Ovidiu, în condiții dificile și după o prestație solidă, poate conta mult în economia luptei pentru salvare.
Ultima oră
- Un punct pe ger pentru FC Hermannstadt și un gol de colecție cu Farul: Sibiul continuă lupta pentru salvare / video acum 9 minute
- Polițiștii locali din Sibiu vor purta bodycam-uri: legea a fost promulgată acum 3 ore
- Bombă la Inter Sibiu. S-a schimbat antrenorul! acum 5 ore
- Academia Copiilor Moderni, cel mai nou after school din Sibiu. Mai mult decât teme: cursuri de IT, educație financiară și ateliere creative acum 5 ore
- Cu ce se ocupă medieșeanul de la care hoții au furat 1 milion de euro: are antecedente penale acum 6 ore