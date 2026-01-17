un punct pe ger pentru fc hermannstadt și un gol de colecție cu farul: sibiul continuă lupta pentru salvare / video

FC Hermannstadt a obținut un punct prețios pe terenul Farului Constanța, într-un meci disputat în condiții extreme, la –8 grade, încheiat la egalitate, scor 1-1. Sibienii au fost foarte aproape de o victorie importantă, dar au fost egalați pe final, după un joc în care au arătat organizare, disciplină și un moment de inspirație pură.

După o primă repriză echilibrată, cu puține ocazii clare și multă luptă la mijlocul terenului, Hermannstadt a deschis scorul în minutul 52 prin Eduard Florescu. Mijlocașul sibienilor a reușit un gol senzațional, șutând cu piciorul stâng de la mare distanță, mingea ducându-se direct în vinclul din dreapta porții apărate de Alexandru Buzbuchi. Reușita a amuțit tribunele de la Ovidiu și a devenit instant una dintre principalele candidate la golul etapei.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

După gol, echipa lui Dorinel Munteanu s-a retras inteligent, a închis bine spațiile și a respins atacurile Farului, care a încercat să forțeze egalarea, dar s-a lovit de o defensivă bine așezată și de intervențiile sigure ale lui Căbuz.

Finalul de meci a fost însă dramatic. În minutul 89, Farul a reușit să egaleze prin Vînă, care a profitat de o fază prelungită de atac și a trimis mingea în poarta sibienilor, stricând planurile oaspeților.

În prelungiri, FC Hermannstadt a cerut henț în careul Farului, la o fază controversată, însă arbitrul central a lăsat jocul să continue, în ciuda protestelor venite din partea jucătorilor sibieni.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

După acest rezultat, FC Hermannstadt ajunge la 14 puncte, însă rămâne pe penultimul loc în Superliga, într-o zonă extrem de tensionată a clasamentului. Chiar și așa, punctul obținut la Ovidiu, în condiții dificile și după o prestație solidă, poate conta mult în economia luptei pentru salvare.