cât mai ține gerul: temperaturile scad până la minus 20 grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins avertizările pentru ger pentru întreaga țară. Frigul persistă până joi, iar zilele următoare se vor înregistra temperaturi minime de până la -20°C.
Potrivit ANM, citat de Mediafax, temperaturile minime vor coborî frecvent între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și în zonele montane din Transilvania gerul va persista și pe timpul zilei, cu valori în jurul a -10 grade.
Meteorologii avertizează și asupra intensificărilor de vânt în sudul Banatului și pe arii restrânse în sud-est, cu viteze de 40-50 km/h, precum și asupra precipitațiilor mixte și poleiului, care vor afecta în special regiunile sudice și sud-estice, cu risc ridicat pentru trafic.
ANM a emis mai multe coduri galbene, valabile pe intervale scurte.
Astfel, duminică, între 10:00 – 20:00, se vor înregistra temperaturi foarte scăzute în nordul și nord-estul Moldovei și în estul Transilvaniei, cu maxime în jurul a -10 grade Celsius.
În restul Moldovei, sudul și centrul Transilvaniei, Dobrogea, Muntenia și Oltenia, valorile termice se vor încadra între -8 și -4 grade, cu ger accentuat pe timpul nopții.
În intervalul duminică, ora 20:00 – luni, ora 10:00, gerul va persista în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi minime între -20 și -10 grade.
Luni, pentru intervalul orar 10:00 – 20:00, se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute în Moldova, sudul, centrul și estul Transilvaniei, Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Olteniei, cu valori între -8 și -4 grade.
În nordul Moldovei și în depresiunile și văile Transilvaniei, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.
În intervalul luni, ora 20:00 – marți, ora 10:00, meteorologii anunță ger accentuat în majoritatea regiunilor, cu temperaturi minime între -20 și -10 grade.
Pentru perioada marți – joi, ANM precizează că valul de frig va continua, cu temperaturi minime frecvent sub -10 grade în nord și centru, iar precipitațiile mixte și poleiul vor afecta local regiunile sudice și sud-estice. Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 40-50 km/h, amplificând senzația de frig.
Autoritățile recomandă prudență sporită la drum, evitarea expunerii îndelungate la frig.
