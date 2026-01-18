cel puțin cinci morți în spania în urma deraierii a două trenuri de mare viteză la adamuz (córdoba) / video

Cel puțin cinci persoane au murit și mai multe au fost rănite în urma unui grav accident feroviar produs duminică seara, în localitatea Adamuz, provincia Córdoba. Două trenuri de mare viteză au deraiat, iar mai multe persoane sunt încă blocate între vagoanele avariate, potrivit serviciului de urgențe 112 Andalucía.

Incidentul s-a produs în jurul orei 19:39, când trenul LD AV Iryo 6189, plecat din Málaga la ora 18:40 spre Madrid-Puerta de Atocha, a deraiat pe liniile de intrare în gara Adamuz. Ultimele trei vagoane – al șaselea, al șaptelea și al optulea – au sărit de pe șine și au intrat pe linia alăturată, pe care circula un alt tren de mare viteză, LD AV 2384 al companiei Renfe, care venea din Madrid spre Huelva. Impactul a provocat, de asemenea, deraiera acestuia.

În trenul Iryo se aflau 317 pasageri, potrivit companiei. Cauzele accidentului nu sunt încă clare, însă Adif și Ministerul Transporturilor au deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat. Circulația feroviară de mare viteză între Madrid și Andaluzia a fost suspendată complet.

Todos los vídeos e imágenes que tenga estarán en este hilo. Si alguien tiene familiares y no puede contactar con ellos que me escriba por favor, aunque esto es una locura ahora mismo. pic.twitter.com/HyErECgYfj — Carmen (@eleanorinthesky) January 18, 2026

Serviciul medical 061 Andalucía a mobilizat un amplu dispozitiv de intervenție, care include cinci ambulanțe de terapie intensivă (UVI mobile), un vehicul de sprijin logistic și patru unități DCCU (Dispozitiv de Îngrijiri Critice și Urgență), pentru acordarea primului ajutor răniților și coordonarea intervenției la fața locului.

Reprezentanții Adif au precizat că prioritatea este acum salvarea și îngrijirea victimelor, precum și evaluarea pagubelor aduse infrastructurii feroviare. Numărul total al răniților și al persoanelor blocate nu a fost încă comunicat oficial.

Echipele de pompieri, medici și agenți ai Guardia Civil continuă operațiunile de salvare în zona accidentului, în timp ce tehnicienii lucrează pentru a restabili siguranța circulației și pentru a determina cauzele unuia dintre cele mai grave accidente feroviare produse în ultimii ani pe rețeaua de mare viteză din Spania.