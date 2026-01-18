„cravata galbenă”, succes românesc la hollywood – filmul despre sergiu celibidache selecționat la festivalul internațional de film de la santa barbara

Deputata Raluca Turcan a anunțat că pelicula „Cravata Galbenă” a fost inclusă în programul celei de-a 41-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Santa Barbara (SBIFF), unul dintre cele mai prestigioase evenimente cinematografice din Statele Unite, cunoscut pentru influența sa asupra curselor pentru premiile Oscar.

„Selecția filmului în programul festivalului confirmă valoarea unei producții care a depășit deja granițele succesului național”, a scris Turcan într-o postare pe rețelele sociale. Ea a precizat că premiera de peste Ocean va avea loc pe 6 februarie, urmată de proiecțiile din 7 și 9 februarie, evenimente care vor aduce povestea marelui dirijor Sergiu Celibidache „pe una dintre cele mai importante scene ale lumii”.

Filmul „Cravata Galbenă”, inspirat din viața maestrului Celibidache, a devenit cel mai vizionat film românesc al anului 2025, fiind urmărit de peste 470.000 de spectatori. „Dincolo de cifre, acest film a fost, încă de la început, un proiect în care am crezut”, a subliniat Raluca Turcan, reamintind că a susținut realizarea peliculei în perioada în care ocupa funcția de ministru al Culturii.

Potrivit Ralucăi Turcan, fost ministru al Culturii, reluarea schemei de ajutor de stat pentru producțiile audiovizuale a fost esențială pentru ca filmul să devină realitate: „Nu a fost doar o decizie administrativă, ci o investiție într-un potențial uriaș pe care România îl are și pe care trebuie să învățăm să-l valorificăm mult mai bine.”

Turcan a descris succesul internațional al filmului drept o „carte de vizită a României în lume”, afirmând că „Cravata Galbenă” este „un film care ne reprezintă, ne onorează și ne așază, pe deplin meritat, pe scena cinematografiei internaționale.”