csu 2 sibiu pierde din nou în liga 1. doi jucători au terminat în double-double

CSU 2 Sibiu a cedat duminică în Sala Transilvania, 72-90 cu Rapid 2 București, în Liga 1 de baschet masculin.
Echipa satelit a CSU Sibiu a pierdut al doilea meci consecutiv în Liga 1 de baschet. Băieții antrenați de Octavian Popa Calotă au fost învinși în Sala Transilvania, 72-90 de echipa similară a Rapidului.
CSU 2 nu a reușit să controleze acest meci și a ratat multe aruncări importante.
Doi dintre sibieni, Paul Itu (23 puncte și 10 recuperări) și Raul Mitrache (12 puncte, 10 recuperări) au terminat meciul în double-double. Au mai punctat: Radu Gabriel 12, David Fîntînă 11, Andrei Vulc 8, Alexandru Rotar 6.
În grupa echipelor ”satelit”, fără drept de promovare, CSU 2 este pe ultimul loc, cu două înfrângeri din tot atâtea partide.
