furtul milionului de euro din mediaș: antonio explică cum a strâns averea

Bărbatul din Mediaș prădat de hoți spune că a strâns toți banii din muncă cinstită și nu are antecedente penale. El precizează că așteaptă ca făptașul să fie prins, iar recompensa oferită, de un milion de euro, nu mai e valabilă.

Un furt de zile mari a avut loc săptămâna aceasta la Mediaș. Din apartamentul unui bărbat a fost sustras un seif în care s-ar fi aflat 1 milion de euro, bijuterii și aur. Omul a spus inițial că va oferi aceeași sumă celui care îi va spune cine e hoțul, dar fiindcă nimeni nu l-a contactat în primele 48 de ore, oferta nu mai e valabilă. De asemenea, el a precizat că nu a avut probleme cu legea și că a strâns banii prin muncă, împreună cu soția, și cu ajutorul familiei.

Cum a strâns averea: „Din muncă cinstită”

Medieșeanul spune că a strâns banii doar din muncă cinstită și i-a pus deoparte fiindcă intenționa să revină definitiv în România și să își deschidă o afacere în Mediaș. Deocamdată nu este convins că va mai rămâne aici, fiindcă nu se aștepta ca o astfel de faptă să aibă loc în orașul lui natal.

„Eu vin o dată la 10 ani acasă, locuiesc în Ucraina și în Germania. Am venit acasă de sărbători și pe motivul acesta am zis că poate ajută Dumnezeu să stau aici să îmi deschid o firmă. Voiam să fac ceva pentru oamenii bolnavi. Eu aveam banii ăia strânși prin muncă și prin alte chestii. Cei mai mulți erau ai soției mele. Am strâns banii prin ajutorul familiei, iar soția are și ea firme deschise în țara ei, în Ucraina. Ne-a ajutat și familia ei să punem deoparte. (…) Am lucrat la un parc de copii în Germania, după care eu nu am mai putut continua deoarece am avut o accidentare în timpul muncii și firma mi-a oferit o sumă de bani. Eu nu am nicio legătură cu fapte ilegale. Doar am venit să locuiesc aici, la Mediaș. Mama mea a murit, așa că după toată povestea asta mă gândesc să plec de aici pentru totdeauna”, a spus medieșeanul pentru Ora de Sibiu.

Recompensa nu mai e valabilă

Din apartamentul bărbatului s-a furat un seif în care se aflau bijuterii, câteva sute de grame de aur și 1 milion de euro. Antonio Blijenberg a anunțat imediat după furt că va oferi aceeași sumă colosală de bani celui care îi va spune cine este hoțul. (DETALII AICI) Potrivit medieșeanului, oferta a fost valabilă 48 de ore.

„Asta a fost adevărat. Dar oferta era valabilă în primele 48 de ore de la data furtului. Până acum nu s-a întâmplat nimic”, a spus medieșeanul.

Bărbatul spune că are o bănuială cine ar putea fi hoțul, dar așteaptă ca polițiștii să facă cercetările. „Eu am adus pe cineva în apartament să îmi facă niște renovări, a venit cineva să facă baia. După asta s-a dat furtul. Până acum nu am avut astfel de probleme, dar aștept răspunsuri”, a adăugat bărbatul prădat de hoți.

Bărbatul prădat de hoți: „Am cazierul curat”

Bărbatul spune că are cazierul curat și nu a comis nicio faptă penală. Din contră, ar fi fost închis în Olanda „pe nedrept”. Vreme de 4 ani a stat după gratii. „Eu nu am antecedente în Italia așa cum s-a zis. Da, ca orice copil, am mai greșit când eram minor. Dar nu am fapte penale, nu am cazier. Recunosc că atunci când eram minor am mai făcut boacăne și regret ce a fost atunci. Dar nu am avut niciodată de atunci probleme cu legea. În Olanda am fost la închisoare, am stat 4 ani închis pe nedrept, iar într-un final mi-au dat dreptate și m-au eliberat”, a explicat medieșeanul.

Bărbatul speră că hoțul va fi găsit. El spune că nu are nevoie de bani, ci vrea să știe cine este făptașul. „Mie nu îmi trebuie banii din seif, ci doar două lucruri. Primul, există acolo un lucru cu valoare sentimentală și al doilea, vreau să știu cine i-a dat pontul, pentru că pe mine persoana aia mă interesează foarte mult”, a adăugat Antonio.

