măgura cisnădie a mai adus încă o jucătoare de la scm rm. vâlcea

Echipa de handbal Măgura Cisnădie a reușit încă un transfer și a adus-o pe portarul Beatrice Tunariu (19 ani) de la SCM Râmnicu Vâlcea.
Având ca obiectiv participarea la barajele de promovare în Liga Națională, echipa de Divizia A, Măgura Cisnădie se întărește în această iarnă.
Primul transfer a fost cel al interului stânga Andreea Bujor, care a venit de la SCM Râmnicu Vâlcea și a fost anunțat în exclusivitate de Ora de Sibiu.
Măgura a reușit să o aducă sub formă de împrumut până la finalul sezonului și pe portarul Beatrice Tunariu (19 ani), o jucătoare de perspectivă, care a debutat deja la Liga Națională. În ultimele două sezoane, Tunariu a fost vicecampioană națională de tineret cu SCM Rm. Vâlcea.
Noile handbaliste venite sub comanda antrenorului Alexandru Weber, Bujor și Tunariu ar putea debuta în următorul joc al Cisnădiei, pe 29 ianuarie, derby-ul seriei, la Tg. Mureș, cu CSM.
Cisnădia este pe locul 2 în Seria C din Divizia A, cu 15 puncte din 10 meciuri și șanse mari de a ajunge în play-off-ul de promovare.
