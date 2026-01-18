peste 150 de persoane salvate din munți: 11 apeluri la salvamont sibiu

Sâmbătă a fost o zi de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară, aceștia fiind solicitați sa intervină la un număr extrem de mare de evenimente montane, cel mai mare înregistrat într-o singură zi, în acest sezon de iarnă. Unsprezece apeluri au venit din județul Sibiu.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 152 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

31 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov,

16 apeluri pentru Salvamont Sinaia,

15 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov,

12 apeluri pentru Salvamont Lupeni,

12 apeluri pentru Salvamont Maramureș,

11 apeluri pentru Salvamont Sibiu,

8 apeluri pentru Salvamont Cluj,

7 apeluri pentru Salvamont Prahova,

5 apeluri pentru Salvamont Neamț,

5 apeluri pentru Salvamont Caras Severin – Muntele Mic,

4 apeluri pentru Salvamont Voineasa,

4 apeluri pentru Salvamont Bihor,

4 apeluri pentru Salvamont Alba,

4 apeluri pentru Salvamont Satu Mare,

3 apeluri pentru Salvamont Mureș,

3 apeluri pentru Salvamont Suceava,

3 apeluri pentru Salvamont Gorj,

2 apeluri pentru Salvamont Semenic,

2 apeluri pentru Salvamont Bistrița Năsăud,

1 apel pentru Salvamont Argeș,

„În cazul acestor intervenții au fost salvate 156 de persoane. Dintre acestea, 53 persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor, iar o persoană a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital”, transmit reprezentanții Salvamont România.

S-au primit și 61 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.