soții iohannis nu mai au datorii la primăria sibiu: fuseseră somați anul trecut

Soții Iohannis au fost somați, anul trecut, de Primăria municipiului Sibiu, să își achite datoriile pe care le aveau la bugetul local. Fostul șef al statului și soția acestuia s-au conformat și au făcut plățile.

Primăria Sibiu a trimis, în octombrie 2025, două somații de plată pe numele soților Iohannis. Una dintre ele a fost emisă pe numele soției fostului președinte, iar cealaltă, pe numele ambilor soți, notează antena3.ro.

Suma pentru care au fost emise somațiile și tipul exact al datoriei nu pot fi făcute publice, deoarece reprezintă secret fiscal. Totuși, astfel de somații sunt transmise atunci când persoane cu domiciliul în localitate sau care dețin proprietăți pe raza municipiului înregistrează restanțe la plata taxelor și impozitelor locale.

Între timp, Klaus și Carmen Iohannis și-au achitat restanțele pentru care fuseseră somați. „În prezent, persoanele indicate nu au datorii către bugetul local”, au transmis reprezentanții Primăriei Sibiu pentru Antena 3 CNN.

Klaus și Carmen Iohannis dețin împreună 6 imobile în municipiul Sibiu.