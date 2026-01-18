țara care va transforma un aeroport abandonat într-un oraș modern cu 60.000 locuitori

Pe locul unui aeroport abandonat din Canada va prinde contur un oraș complet nou, gândit ca un spațiu urban modern și sustenabil. Proiectul vizează dezvoltarea unei comunități de peste 60.000 de persoane, cu mii de locuințe, zone comerciale integrate și suprafețe generoase de spații verzi, iar investiția totală este evaluată la aproximativ 18 miliarde de euro.

Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș cu șapte cartiere, potrivit Express, citat de Mediafax. Este vorba despre aeroportul Downsview, din nord-vestul orașului canadian Toronto. Lucrarea ambițioasă ar trebui să înceapă în acest an. Renovarea va transforma sit-ul de 370 de acri într-o nouă comunitate, cu aproximativ 66.000 de locuitori și peste 30.000 de locuințe. Orașul va fi cunoscut sub numele de „YZD”, o aluzie la indicativul fostului aeroport. Dezvoltatorii speră că noul oraș va putea găzdui 83.000 de oameni până în 2051.

Proiectul de 30 de ani va costa, aproximativ 18 miliarde de euro și este unul dintre cele mai mari de acest fel din America de Nord. Pista, lungă de 2,09 km, este descrisă drept „piesa centrală” a planurilor și va deveni o zonă pietonală care va face legătura între cele șapte cartiere.

Un punct central al planurilor îl reprezintă spațiile verzi, urmând să fie create aproximativ 22 de hectare de parcuri și spații deschise. Chiar și acoperișurile vor fi acoperite cu vegetație ceea ce va ajuta la absorbția apei de ploaie, reducând riscul de inundații și îmbunătățind biodiversitatea.

Noua comunitate va asigura un acces facil la facilități. Dezvoltatorii susțin că străzile sunt proiectate pentru oameni, nu doar pentru mașini. De asemenea, ei își propun să încorporeze clădirile rămase ale fostului aeroport în zona urbană. Hangare mari construite între anii 1950 și 1990 vor fi consolidate și transformate în clădiri comerciale.

Aeroportul a fost deschis în urmă cu aproape 100 de ani. Sit-ul a fost folosit până în 2024 de un producător aerospațial canadian.











