tragedie evitată la mustață pe drumul spre păltiniș: depășirea periculoasă făcută de un șofer / video

Un șofer din Sibiu a fost la un pas să producă un accident grav pe drumul care leagă Rășinari de Păltiniș. Acesta a intrat într-o depășire periculoasă.

Imaginile au fost publicate pe grupul de Facebook Info Trafic Jud. Sibiu de către șoferul care a fost la un pas să fie lovit de individul aflat în depășire.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Potrivit imaginilor, șoferul aflat la volanului unui autoturism marca Skoda a intrat în depășire într-o curbă, pe linie continuă, și s-a reîncadrat pe bandă la mustață. Șoferul care mergea regulamentar pe banda sa a fost nevoit să tragă dreapta de volan și să se apropie de șanț pentru a evita o coliziune frontală ce putea fi fatală.

„Să te duci frumos la IPJ Sibiu în cursul săptămânii viitoare și să predai carnetul de bunăvoie, încât să îi scutești pe domnii de niște hârtie irosită pentru o citație în poștă. Ai avut toată porțiunea dreaptă dinaintea curbei ca să depășești în mod legal, dar tu în schimb ai ales să depășești în curbă pe linie continuă, obligându-mă să frânez brusc și să trag dreapta pentru a evita o coliziune frontală cu tine”, a scris șoferul care a publicat imaginile.

Evenimentul a avut loc în 17 ianuarie, pe DJ 106A pe urcarea către Păltiniș.