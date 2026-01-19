a fost frig de crapă pietrele: minus 15 grade într-o localitate din nordul județului sibiu

Noaptea de duminică spre luni nu a fost cea mai geroasă din această iarnă, însă temperaturile au coborât semnificativ.

Nopțile geroase se resimt în continuare în județul Sibiu. La Dumbrăveni s-au înregistrat –15,5 grade Celsius, în timp ce la Sibiu termometrele au indicat –13 grade, iar la Bâlea Lac –10,6 grade Celsius.

Meteorologii sibieni precizează că, deși se estimează o ușoară încălzire în perioada următoare, nopțile vor rămâne în continuare geroase. „Teoretic se încălzește, dar nopțile rămân încă reci”, au transmis specialiștii.

De luni seara până marți dimineața, avertizarea de Cod galben de ger va fi extinsă la nivel național. Vremea va deveni deosebit de rece, iar temperaturile minime se vor încadra, în general, între –20 și –10 grade Celsius.

Totodată, până joi dimineața, este în vigoare o informare meteorologică de vreme deosebit de rece pentru întreaga țară. Valul de frig va persista în majoritatea regiunilor, cu ger pe timpul nopților și al dimineților, când minimele vor fi cuprinse, în general, între –20 și –6 grade Celsius. În nordul și nord-estul Moldovei, precum și pe arii restrânse din Transilvania, gerul se va menține și pe parcursul zilei, cu temperaturi de aproximativ –10 grade.

