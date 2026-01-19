Polițiștii rutieri au desfășurat, în acest weekend, ample acțiuni de control pe drumurile publice, în urma cărora au fost constatate 5 infracțiuni la regimul circulației.
Totodată, oamenii legii au reținut 20 de permise de conducere, dintre care 6 pentru conducerea sub influența alcoolului, și au retras 29 de certificate de înmatriculare.
În cadrul activităților, au fost aplicate 462 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind suma de 141.000 de lei.
Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc în noaptea de 18 ianuarie, în jurul orei 02:00, în municipiul Sibiu. Un sibian în vârstă de 38 de ani a condus un autoturism pe strada Ștefan Octavian Iosif, iar la intersecția cu strada Eduard Albert Bilz nu ar fi respectat semnificația indicatorului „Oprire” și a provocat un accident.
Autoturismul condus de acesta a intrat în coliziune cu un alt vehicul. Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime.
În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat că șoferul de 38 de ani avea o alcoolemie de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat.
