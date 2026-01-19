autostrada sibiu-pitești: se montează sistemele specializate la tunelul momaia / video

Constructorul austriac PORR a început lucrările de instalare a sistemelor tehnice în tunelul Momaia, parte a secțiunii 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești.

În prezent, echipele lucrează la sistemele anti-incendiu, sistemele de evacuare a noxelor și a fumului în caz de incendiu și la sistemele de iluminat.

Etapele următoare includ:

montarea ușilor antifoc la trecerile dintre cele două galerii rutiere ale tunelului (două treceri pietonale și o trecere auto),

aplicarea vopselei anticorozive pe pereții galeriilor,

colmatarea rosturilor de dilatație ale căilor de rulare.

Stadiul fizic al lucrărilor pe șantierul secțiunii Tigveni-Curtea de Argeș (9,86 km) a ajuns la aproape 85%. În ritmul actual, circulația pe secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea fi deschisă încă din acest an, mai devreme decât termenul contractual stabilit pentru februarie 2027.

Proiectul are o valoare de 1,67 miliarde de lei (fără TVA) și este finanțat prin Programul Transport 2021-2027.