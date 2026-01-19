căprioare zărite la marginea sibiului - traversează nestingherite calea dumbrăvii: „a sărit în fața mașinii”

Tot mai mulți sibieni semnalează, în ultima perioadă, prezența căprioarelor care traversează carosabilul în zona Pădurii Dumbrava. Șoferii spun că animalele sălbatice sunt observate tot mai des la ieșire din Sibiu spre Muzeul ASTRA, însă recent nu au fost înregistrate accidente rutiere provocate de acestea.

O sibiancă spune că, duminică seara, pe Calea Dumbrăvii, în apropierea cimitirului, o căprioară i-a tăiat calea mașinii în care se afla, iar un accident a fost evitat „la mustață”. „Am trecut recent prin zonă și, aseară, în jurul orei 20:00, veneam cu mașina dinspre Valea Aurie spre cimitir. Eram pe banda din dreapta când, dintr-o dată, o căprioară a sărit pe carosabil din zona cimitirului, dinspre pădure. Noroc că nu erau multe mașini în zonă, pentru că, dacă eram cu două secunde mai în față, aș fi lovit-o. M-am bucurat că nu s-a întâmplat nimic grav și că animalul nu a fost rănit”, a povestit o sibiancă.

„Nu duc lipsă de mâncare”

Șeful Gărzii Forestiere Sibiu, Adrian Gușeilă, explică faptul că apariția mai frecventă a căprioarelor în această perioadă nu este cauzată de o creștere alarmantă a populației, ci de comportamentul specific sezonului rece. „Nu s-au înmulțit. Iarna se adună în cârduri, iar din acest motiv sunt percepute ca fiind mai multe. Vara stau izolate și sunt mai greu de observat. Nu este o creștere alarmantă a numărului de căprioare”, a declarat acesta.

Potrivit reprezentantului Gărzii Forestiere, animalele nu duc lipsă de hrană, fiind suplimentată în fondul forestier, însă pot ajunge în apropierea drumurilor din cauza prezenței oamenilor în pădure sau pentru a evita prădătorii, precum șacalii. „Se pune mâncare, nu duc lipsă de hrană. Uneori se mută dintr-o parte în alta a pădurii”, a mai explicat Adrian Gușeilă.

În ceea ce privește efectivele, numărul căprioarelor din Pădurea Dumbrava este de ordinul zecilor și variază de la un an la altul. „Pădurea Dumbrava face parte din fondul cinegetic nr. 21 Șelimbăr, care are o suprafață de 10.061 de hectare. În 2024, pe întreaga suprafață a fondului erau aproximativ 80 de căprioare, iar în 2025 estimăm 69. Numărul poate varia, deoarece animalele se deplasează și către fondurile vecine, neexistând garduri”, a precizat șeful Gărzii Forestiere Sibiu.

Acesta a mai subliniat că, până în prezent, nu au fost înregistrate solicitări de despăgubiri și nici accidente rutiere în zona carosabilului de lângă Pădurea Dumbrava cauzate de căprioare.