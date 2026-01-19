comandantul suprem al forțelor aliate din europa, inspectează bazele nato de la cincu și sibiu

Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa și comandant al Comandamentului Forțelor Armate ale SUA din Europa , generalul Alexus Grynkewich, efectuează marți o vizită de lucru în România.

Locațiile inspectate vor fi: la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu.

Potrivit Agerpres, vizita are loc alături de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. La Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu, oficialii militari vor analiza activitățile de instruire desfășurate în cadrul facilității, considerată una dintre cele mai importante baze de pregătire pentru forțele aliate din regiune.

Ulterior, vizita va continua la Sibiu, la sediul Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est, structură-cheie a NATO responsabilă de coordonarea operațiilor aliate în sud-estul Europei.